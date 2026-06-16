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    Peugeot le dará alma Le Mans a sus principales modelos

    La marca francesa lanzará una serie exclusiva para los modelos 208, 308, 408, 3008 y 5008, con diseño distintivo, equipamiento reforzado y mejoras que irán más allá de lo estético.

     

    La historia de la resistencia y la innovación automotriz servirá de inspiración para una nueva familia de modelos que buscará trasladar el espíritu de una de las competencias más emblemáticas del mundo a los vehículos de uso cotidiano.

    Un siglo después de su primera participación en las 24 Horas de Le Mans, Peugeot anunció este fin de semana una edición especial que rendirá homenaje a la histórica carrera francesa y a la estrecha relación que la marca mantiene con el automovilismo de resistencia.

    Denominada Peugeot 24 Horas de Le Mans, esta serie especial estará disponible en los modelos 208, 308, 408, 3008 y 5008, convirtiéndose en una de las iniciativas más importantes de la firma para conmemorar su legado deportivo.

    La propuesta tomará como base las versiones GT de cada modelo, incorporando una identidad visual exclusiva. Entre los elementos más destacados figura una combinación cromática inspirada en la mítica prueba de resistencia, mezclando un elegante negro profundo con el tradicional azul asociado a Le Mans. El resultado busca reforzar el carácter deportivo y sofisticado que distingue a la marca.

    Sin embargo, el proyecto no se limitará únicamente a cambios estéticos. Desde Peugeot adelantaron que esta edición especial incluirá modificaciones adicionales para ofrecer una experiencia más completa y coherente con el prestigio de la carrera. Aunque los detalles técnicos aún no han sido revelados, ejecutivos de la compañía confirmaron que el objetivo es entregar un producto con valor agregado real para los clientes.

    La iniciativa surge en un momento en que la marca mantiene una fuerte presencia en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), donde compite con el prototipo 9X8 en la categoría Hypercar. Esa conexión directa con la competición servirá de inspiración para una gama que buscará transmitir parte de la tecnología, la pasión y la identidad de Le Mans a los modelos de producción.

    Peugeot adelantó que las especificaciones definitivas, motorizaciones y configuraciones serán anunciadas más cerca de su lanzamiento comercial, programado para coincidir con la edición 2027 de las 24 Horas de Le Mans.

    Más sobre:NoticiasPeugeot24 Horas de Le Mans20830840830085008Vehículos deportivosWECMundial de Resistencia

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