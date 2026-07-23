Baic y GoCab impulsan la electromovilidad con una flota de 60 sedanes eléctricos EU5

La incorporación de vehículos eléctricos al transporte mediante aplicaciones gana terreno en Chile. En ese contexto, una nueva alianza entre Baic y GoCab contempla la incorporación de 60 unidades del sedán 100% eléctrico EU5, iniciativa que busca fortalecer la movilidad sustentable y ampliar el acceso a tecnologías de cero emisiones.

En una primera etapa, el convenio operará en la Región Metropolitana y permitirá que conductores trabajen con vehículos eléctricos mediante un sistema de arriendo flexible, eliminando la necesidad de contar con un automóvil propio. La iniciativa forma parte de la estrategia de BAIC para consolidar su presencia en el segmento de flotas y desarrollar soluciones de movilidad para clientes B2B.

“Este acuerdo representa un paso muy importante para BAIC porque reafirma nuestro compromiso con la movilidad sostenible y, al mismo tiempo, nos permitirá acercar nuestros vehículos a miles de personas que podrán conocer de primera fuente la calidad, tecnología y eficiencia de nuestra propuesta eléctrica”, destacó Erick Merino, Fleet & Electromobility Manager de Grupo Magna.

El modelo elegido para esta operación es el BAIC EU5, primer vehículo 100% eléctrico de la marca comercializado en Chile y desarrollado especialmente para la movilidad urbana. Con experiencia en ciudades como Beijing y Bangkok, el sedán destaca por ofrecer un equilibrio entre eficiencia, autonomía y confort para un uso intensivo.

Entre sus principales características incorpora un motor eléctrico de 161 Hp y 240 Nm de torque, asociado a una batería CATL de 49,6 kWh, que le permite alcanzar hasta 401 kilómetros de autonomía bajo el ciclo NEDC. Además, admite carga rápida, recuperando entre el 30% y el 80% de la batería en aproximadamente 30 minutos.

En materia de habitabilidad, el EU5 ofrece un interior amplio gracias a sus 4.650 mm de largo, 1.820 mm de ancho y una distancia entre ejes de 2.670 mm. A ello suma un maletero de 430 litros y un completo equipamiento de seguridad, conectividad y confort, atributos que lo convierten en una alternativa especialmente atractiva para el transporte de pasajeros.

Disponible en Chile desde $22.790.000 con financiamiento, el BAIC EU5 se posiciona como una de las propuestas eléctricas más competitivas de su categoría y como un pilar de la estrategia de la marca para acelerar la adopción de la electromovilidad en el país.