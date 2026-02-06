SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Alcalde de Nueva York firma una orden para limitar el poder del ICE en la ciudad

    Zohran Mamdani impulsó una medida que impide a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas entrar en estacionamientos escuelas, albergues, hospitales y otros espacios públicos sin orden judicial.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, firmó este viernes una orden ejecutiva para proteger a la población neoyorquina de la “aplicación abusiva de las leyes migratorias”, que limitará el poder de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad.

    “En todo el país, día tras día, somos testigos de una crueldad que nos conmueve. Agentes enmascarados, pagados con nuestros propios impuestos, violan la Constitución y aterrorizan a nuestros vecinos”, señaló durante un discurso.

    Mamdani calificó al ICE como “una manifestación del abuso de poder”. “Hemos preparado 30.000 guías sobre los derechos de los neoyorquinos, en diez idiomas hablados por algunas de las poblaciones más vulnerables de nuestra ciudad, para enseñar a nuestros vecinos qué hacer si el ICE les busca”, detalló.

    El alcalde además resaltó que “no será una contienda fácil”, puesto que “los agentes del ICE” ostentan “poder, armas y una sensación de impunidad”. “El Ayuntamiento no mirará hacia otro lado”, indicó, agregando que con esta medida reafirma su compromiso con los vecinos inmigrantes y con la seguridad pública en su conjunto.

    En concreto, la orden impide a agentes del ICE entrar en propiedades municipales, incluyendo estacionamientos, escuelas, albergues, hospitales y otros espacios públicos, sin una orden judicial, mientras que prohíbe compartir datos de los neoyorquinos con las autoridades federales migratorias sin justificación legal.

    La medida también impulsará la creación de un comité interinstitucional para coordinar políticas en caso de una crisis grave y se realizarán auditorías para garantizar que las agencias de Nueva York cumplan con las leyes.

    La respuesta de la Administración Trump

    Poco después de conocerse la firma de la orden ejecutiva, la administración del presidente Donald Trump criticó la directiva del alcalde demócrata, argumentando que hará que la ciudad sea “menos segura”.

    En un comunicado, Tricia McLaughlin, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., aseguró que “Mamdani hará que los neoyorquinos estén menos seguros como resultado directo de esta política”.

    También exigió a la autoridad neoyorquina que “acuerde liberar a los criminales bajo custodia de la ciudad de Nueva York al ICE, antes de que sean liberados nuevamente en las calles de la Gran Manzana para victimizar y aprovecharse de más estadounidenses”.

    Más sobre:Estados UnidosNueva YorkZohran MamdaniICEOrden ejecutivaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: hay al menos 15 hectáreas afectadas

    Armadas de Chile y Perú conmemoran en Calbuco los 160 años del Combate Naval de Abtao

    India califica de “infundadas” las acusaciones de Pakistán tras el atentado en Islamabad

    Refuerzan llamado a la corresponsabilidad: Senapred busca evitar nuevos incendios ante pronóstico de calor extremo en zona centro-sur

    Una jornada sobre David Bowie marca la segunda fecha de Conversaciones de Backstage

    Dónde, cuándo, y a qué hora presentará José Antonio Kast a sus subsecretarios

    Lo más leído

    1.
    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    2.
    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: hay al menos 15 hectáreas afectadas
    Chile

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: hay al menos 15 hectáreas afectadas

    Armadas de Chile y Perú conmemoran en Calbuco los 160 años del Combate Naval de Abtao

    Refuerzan llamado a la corresponsabilidad: Senapred busca evitar nuevos incendios ante pronóstico de calor extremo en zona centro-sur

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos
    Negocios

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    FNE inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation ante posible “superposición vertical”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”
    Tendencias

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    El punto con el que Tomás Barrios pone en ventaja a Chile ante Serbia por la Copa Davis
    El Deportivo

    El punto con el que Tomás Barrios pone en ventaja a Chile ante Serbia por la Copa Davis

    Tomás Barrios lucha dos horas y le da a Chile el primer punto sobre Serbia en la Copa Davis

    Con dos pebeteros y desfiles en simultáneo: la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile
    Tecnología

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Una jornada sobre David Bowie marca la segunda fecha de Conversaciones de Backstage
    Cultura y entretención

    Una jornada sobre David Bowie marca la segunda fecha de Conversaciones de Backstage

    Camino al Oscar: Mubi estrenará en exclusiva “Valor sentimental”, la nueva joya cinematográfica de Joachim Trier

    Los Bunkers participarán en el evento solidario Rock Up en el Club Hípico de Concepción

    Alcalde de Nueva York firma una orden para limitar el poder del ICE en la ciudad
    Mundo

    Alcalde de Nueva York firma una orden para limitar el poder del ICE en la ciudad

    India califica de “infundadas” las acusaciones de Pakistán tras el atentado en Islamabad

    Policía británica registra propiedades de exembajador Peter Mandelson en Londres por sus vínculos con Epstein

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia