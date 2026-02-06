Alcalde de Nueva York firma una orden para limitar el poder del ICE en la ciudad

El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, firmó este viernes una orden ejecutiva para proteger a la población neoyorquina de la “aplicación abusiva de las leyes migratorias”, que limitará el poder de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad.

“En todo el país, día tras día, somos testigos de una crueldad que nos conmueve. Agentes enmascarados, pagados con nuestros propios impuestos, violan la Constitución y aterrorizan a nuestros vecinos”, señaló durante un discurso.

Mamdani calificó al ICE como “una manifestación del abuso de poder”. “Hemos preparado 30.000 guías sobre los derechos de los neoyorquinos, en diez idiomas hablados por algunas de las poblaciones más vulnerables de nuestra ciudad, para enseñar a nuestros vecinos qué hacer si el ICE les busca”, detalló.

Zohran Mamdani has signed a new executive order that requires ICE to obtain a judicial warrant before entering New York City property. pic.twitter.com/9D3HrRxp8y — HQ (@headquarters68_) February 6, 2026

El alcalde además resaltó que “no será una contienda fácil”, puesto que “los agentes del ICE” ostentan “poder, armas y una sensación de impunidad” . “El Ayuntamiento no mirará hacia otro lado”, indicó, agregando que con esta medida reafirma su compromiso con los vecinos inmigrantes y con la seguridad pública en su conjunto.

En concreto, la orden impide a agentes del ICE entrar en propiedades municipales, incluyendo estacionamientos, escuelas, albergues, hospitales y otros espacios públicos, sin una orden judicial, mientras que prohíbe compartir datos de los neoyorquinos con las autoridades federales migratorias sin justificación legal.

La medida también impulsará la creación de un comité interinstitucional para coordinar políticas en caso de una crisis grave y se realizarán auditorías para garantizar que las agencias de Nueva York cumplan con las leyes.

La respuesta de la Administración Trump

Poco después de conocerse la firma de la orden ejecutiva, la administración del presidente Donald Trump criticó la directiva del alcalde demócrata , argumentando que hará que la ciudad sea “menos segura”.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., aseguró que “Mamdani hará que los neoyorquinos estén menos seguros como resultado directo de esta política” .

También exigió a la autoridad neoyorquina que “acuerde liberar a los criminales bajo custodia de la ciudad de Nueva York al ICE, antes de que sean liberados nuevamente en las calles de la Gran Manzana para victimizar y aprovecharse de más estadounidenses”.