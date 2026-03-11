Aseguran que nuevo líder supremo de Irán resultó herido en ataque que mató a su padre, pero “está a salvo”

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, “está a salvo”, dijo el hijo del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, mientras aumentan las preguntas sobre su ausencia pública y los rumores de que resultó herido durante los bombardeos estadounidenses e israelíes en el país, informó CNN.

“Escuché informes de que Agha Mojtaba había resultado herido”, dijo Yousef Pezeshkian en un informe publicado por la agencia de noticias semioficial iraní ISNA este miércoles.

“Pregunté a algunas personas que estuvieron en contacto con él. Dijeron que, gracias a Dios, está a salvo y no hay motivos de preocupación”, añadió Pezeshkian.

Un funcionario iraní declaró el miércoles a Reuters que Jamenei resultó levemente herido, pero que seguía operando. A principios de esta semana, la televisión estatal iraní describió al nuevo líder del régimen como un “veterano herido de la guerra de Ramadán”, pero no especificó sus lesiones.

Según informó a CNN una fuente familiarizada con la situación, el nuevo líder supremo de Irán sufrió una fractura en el pie y otras lesiones leves durante el primer día de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Además de la lesión en el pie, Mojtaba Jamenei sufrió un hematoma alrededor del ojo izquierdo, así como laceraciones leves en el rostro, añadió la fuente.

Por su parte, el embajador de Teherán en Chipre, Alireza Salarian, confirmó a The Guardian que Mojtaba Jamenei resultó herido en el ataque del 28 de febrero que mató a seis miembros de su familia, incluido su padre, el ayatola Alí Jamenei.

En una entrevista realizada en el complejo de su embajada en Nicosia, Salarian explicó las circunstancias en las que Jamenei, de 56 años, resultó herido, afirmando que tuvo suerte de sobrevivir al ataque, que destruyó la residencia del difunto ayatola.

“Él también estaba allí y resultó herido en ese bombardeo, pero no he visto eso reflejado en las noticias internacionales”, declaró a The Guardian. “He oído que resultó herido en las piernas, la mano y el brazo... Creo que está en el hospital porque está herido”.

Al explicar por qué el clérigo no ha aparecido en público ni hecho declaraciones desde que sucedió a su padre el domingo, agregó: “No creo que se sienta cómodo (en ninguna condición) para dar un discurso”.

El ataque ocurrió el primer día de los bombardeos aéreos liderados por Estados Unidos contra Irán, cuando el extenso complejo presidencial en el corazón de Teherán fue el objetivo. Era el décimo día del mes sagrado de Ramadán, según el embajador, y el ayatola Alí Jamenei se encontraba en su residencia con varios miembros de su familia, entre ellos la esposa de Mojtaba, Zahra, y su hijo adolescente, Mohammad Bagher, quienes también murieron en el operativo.

Los medios de comunicación iraníes sugirieron que la esposa de Alí Jamenei, Mansour, murió tres días después del ataque aéreo.

“El (difunto) líder supremo fue asesinado con su esposa, su hija, su yerno y el bebé de 14 meses de su hija”, declaró Salarian, quien se encontraba en Irán cuando comenzó la ofensiva liderada por Estados Unidos.

“Se encontraban en su casa, cerca de la oficina presidencial. Altos comandantes también fueron asesinados, pues también habían sido invitados. El líder supremo tenía cuatro hijos y dos hijas, y de hecho vivía en el mismo lugar donde trabajaba”, detalló al diario británico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la elección de Mojtaba Jamenei por un comité de 88 clérigos como “una decisión inaceptable”, y añadió: “No va a durar mucho”.

Israel ha advertido que no dudará en asesinar al clérigo chiita, considerado tan intransigente como su padre, quien ocupó el cargo durante 37 años tras la revolución islámica.

Salarian declaró a The Guardian que el difunto ayatola “no quería que su hijo” lo reemplazara. “Altos clérigos se lo pidieron, pero el difunto líder supremo se negó porque no quería un sistema dinástico. Fue elegido. (Tras el ataque), altos clérigos dijeron: ‘Este es tu trabajo; tienes que obedecer’”, señaló.

El periódico consigna que los servicios de inteligencia occidentales creen que se está manteniendo deliberadamente al nuevo líder alejado del ojo público por temor a un intento de asesinato. “No sé si él (el nuevo líder) está preocupado o no, pero sabemos que Estados Unidos, y especialmente Israel, lo atacarán”, declaró el embajador iraní.

CNN destaca que desde que Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo nuevo líder espiritual y máxima autoridad de Irán, no se le ha visto en público desde entonces. Asimismo, ni él ni su oficina han emitido un comunicado escrito.

En los días posteriores a su investidura, los medios estatales iraníes difundieron material de archivo para presentar a Jamenei, mientras que las redes de propaganda generaron videos e imágenes del nuevo líder mediante inteligencia artificial, indicó la cadena de televisión.

En la capital, Teherán, un mural central que muestra la narrativa oficial respaldada por el Estado en la plaza Vali Asr muestra a un joven Jamenei recibiendo la bandera iraní de su padre, atrayendo inadvertidamente la atención hacia la sucesión contradictoria de padre a hijo en un sistema nacido de la revolución contra la monarquía hereditaria, consignó CNN.