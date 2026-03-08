SUSCRÍBETE
    Mundo

    Canciller iraní rechaza posibilidad de pactar un alto al fuego con EE.UU. e Israel a menos que terminen los ataques

    Abbas Araghchi enfatizó a la NBC que estos países ya habían roto el pacto de alto al fuego del año pasado.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Abas Araqchi, canciller de Irán

    El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó este domingo que rechazan pactar un alto al fuego con Estados Unidos e Israel tras los ataques iniciados por estos últimos la semana pasada.

    En una entrevista con la NBC estadounidense, Araghchi señaló que Estados Unidos e Israel “están matando a nuestra gente, están matando a estudiantes, están atacando hospitales”.

    En ese sentido, enfatizó que el conflicto actual difiere de lo ocurrido el año pasado, cuando Estados Unidos atacó objetivos nucleares iraníes y se pactó un alto al fuego tras 12 días de conflicto.

    La última vez nos atacaron, asesinaron a nuestra gente y destruyeron nuestra infraestructura, y luego pidieron un alto el fuego. Lo aceptamos de buena fe, porque solo nos estábamos defendiendo. Cuando cesó la agresión, nosotros también. Pero esto no condujo a la paz”, explicó.

    “¿Y ahora quieren pedir otro alto el fuego? Esto no funciona así“, aseveró sobre este punto el canciller iraní.

    “Es necesario poner fin a la guerra de forma permanente”, afirmó Araghchi. “A menos que lo consigamos, creo que debemos seguir luchando por el bien de nuestro pueblo y nuestra seguridad. Primero que nos expliquen por qué iniciaron esta agresión, y luego podremos hablar de un alto el fuego”, agregó.

    Por otro lado, Araghchi evitó detallar si han recibido cooperación de inteligencia por parte de Rusia, aunque sí afirmó que “la cooperación militar entre Irán y Rusia no es nueva ni ha estado oculta. Esta cooperación ha existido en el pasado, existe ahora y continuará en el futuro. No tengo información militar detallada, pero, que yo sepa, tenemos una muy buena cooperación con Rusia”.

