    Mundo

    Comando Central de EE.UU. emite advertencia de seguridad a civiles en Irán

    El organismo los instó a permanecer en sus casas ya que aseguró que "las fuerzas iraníes están utilizando zonas concurridas rodeadas de civiles" para lanzar drones y misiles.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Xinhua Sha Dati

    El Comando Central de Estados Unidos, emitió este domingo una advertencia de seguridad para alertar a los civiles en Irán que ese gobierno está “ignorando abiertamente la seguridad de personas inocentes”.

    En un comunicado, el organismo señaló que “las fuerzas iraníes están utilizando zonas concurridas rodeadas de civiles en ciudades como Dezful, Isfahán y Shiraz para lanzar drones de ataque y misiles balísticos”.

    El almirante del comando, Brad Cooper, dijo que “el régimen terrorista de Irán está despreciando abiertamente la vida de los civiles al atacar a sus socios del Golfo, comprometiendo al mismo tiempo la seguridad de su propio pueblo”.

    Además, instaron “encarecidamente” a los civiles a que se queden en casa.

    El Comando Central de EE.UU. o por sus siglas en inglés Centcom, tiene su centro de operaciones en Tampa, Florida y entre sus objetivos está; detener las amenazas antes de que lleguen a costas estadounidenses, prevenir el conflicto con Irán y sus aliados y aislar a China y “denunciar las influencias malignas”, como mencionan en su sitio oficial.

    Este organismo tiene su origen en la década de los 80 durante los conflictos en Medio Oriente que tenían implicacias para los intereses de Estados Unidos como la guerra de Irán e Irak.

    “Irán ha lanzado cientos de misiles balísticos y miles de drones de ataque unidireccionales desde el 28 de febrero”, señalaron en la declaración de este domingo y finalizaron diciendo que “a diferencia del régimen iraní, las fuerzas estadounidenses no atacan ni ponen en riesgo intencionalmente la seguridad de los civiles”.

    Desde el Ministerio de Salud de Irán informaron que hay al menos 1.200 personas fallecidas y más de 10 mil personas heridas. Entre los fallecidos se encuentran las 189 personas, en su mayoría niñas, de la escuela atacada hace unos días en la ciudad de Minab.

    Aún no hay certeza sobre el origen de este bombardeo, ya que Teherán culpa a las fuerzas estadounidenses, mientras que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump responsabilizó a Irán por este hecho comentando que “son muy imprecisos con sus municiones”.

