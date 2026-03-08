SUSCRÍBETE
    Mundo

    Irán reporta 1.200 muertos y más de 10 mil heridos desde el comienzo de la ofensiva de EE.UU. e Israel

    Por su parte, Israel estima casi 2.000 heridos, la inmensa mayoría leves; mientras que EEUU ya ha confirmado la muerte de seis militares.

    Europa Press
    Irán reporta 1.200 muertos y más de 10 mil heridos desde el comienzo de la ofensiva de EE.UU. e Israel

    El Ministerio de Salud de Irán ha confirmado este domingo que la primera semana de ataques conjuntos de EEUU e Israel sobre el país ha dejado ya al menos 1.200 muertos y más de 10.000 heridos, en una valoración oficial en línea con las estimaciones presentadas esta semana por organizaciones locales e internacionales.

    De los fallecidos, 198 eran mujeres, la inmensa mayoría niñas en la escuela bombardeada en Minab, un ataque que Teherán atribuye a EEUU, cuyo secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha reconocido como un incidente todavía bajo investigación mientras el presidente Donald Trump ha echado la culpa al Ejército iraní por un lanzamiento fallido. Entre los heridos hay 1.044 mujeres, 584 menores de 18 años y 54 menores de cinco años.

    La Media Luna Roja Iraní (MLRI) afirma por su parte que al menos 9.669 viviendas civiles han sido destruidas en ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Las estadísticas proporcionadas por la ONG humanitaria incluyen 7.943 viviendas y 1.617 estructuras comerciales.

    La estimación del Gobierno iraní se corresponde por la presentada a mediados de esta semana por la Fundación de Mártires y Veteranos de Irán ha recalcaba en un breve comunicado que “el número de mártires enterrados hasta ahora asciende a 1.230”, sin pronunciarse sobre heridos a causa de esta campaña de bombardeos, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

    Entre los muertos por la ofensiva de Estados Unidos e Israel figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

    Más de una decena de personas han muerto en los contraataques israelíes contra los países vecinos de la región.

    El Ministerio de Salud israelí, por su parte, ha confirmado este domingo también que 1.929 personas han sido hospitalizadas, incluidas 157 en las últimas 24 horas, desde el inicio de la guerra con Irán. Nueve personas se encontraban en estado grave, mientras que 42 presentaban heridas moderadas y 70 heridas leves.

