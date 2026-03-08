SUSCRÍBETE
    Mundo

    Líbano ya registra 454.000 desplazados por la nueva ofensiva entre Israel y Hezbolá

    La ministra libanesa de Asuntos Sociales dio a conocer la cifra y además instó a los desplazados restantes a que registren sus nombres ante las autoridades, luego de que el Ejército israelí llamara a los residentes de varios suburbios de Beirut a que evacuaran sus hogares.

    Por 
    Lya Rosen
    Ali Hashisho

    Los bombardeos israelíes en Líbano en contra de Hezbolá ya han provocado el desplazamiento de más de 400.000 personas, informaron este sábado las autoridades locales.

    De acuerdo con la ministra de Asuntos Sociales libanesa, Haneen Sayed, la nueva ofensiva de Israel contra el partido-milicia chií elevó a 454.000 el número de desplazados que han sido registrados en la plataforma de ayuda de su gobierno.

    En una conferencia de prensa, Sayed dio a conocer el número total de personas que registraron sus nombres en un sitio web afiliado al ministerio, incluidas las 112.525 personas contabilizadas en refugios gubernamentales.

    Además, detalló que son 26.163 las familias que se encuentran actualmente alojadas en los 514 albergues oficiales que existen en todo el país.

    En la ocasión, la secretaria de Estado instó también a los desplazados restantes a que registren sus nombres ante las autoridades, luego de que el Ejército israelí instara en los últimos días a los residentes de varios suburbios del sur de Beirut a que evacuaran sus hogares.

    La ministra hizo estas declaraciones mientras inspeccionaba preparativos ante la emergencia, incluida la conversión de un estadio de Beirut en un refugio para familias registradas, que se inauguraría la tarde del sábado.

    Por su parte, en otra declaración durante esta misma jornada, el ministro de Salud del Líbano, Rakan Nasreddine, dijo que el país recibió 15 ambulancias donadas por Irak.

    Nasreddine informó que las ambulancias serán asignadas a los hospitales gubernamentales en las zonas afectadas para ayudar a evacuar a los pacientes desplazados y asistir a los heridos.

