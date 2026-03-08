SUSCRÍBETE
    Mundo

    Bombardeo israelí contra hotel en Beirut deja al menos cuatro fallecidos en medio de la expansión del conflicto regional

    El ataque ocurrió mientras la guerra entre Irán y la alianza liderada por Estados Unidos e Israel entra en su segunda semana, con ofensivas aéreas, misiles y drones impactando distintos puntos de Medio Oriente.

    Por 
    Roberto Martínez
    Beirut Bilal Jawich

    Un ataque aéreo atribuido a Israel contra un hotel en el centro de Beirut, en Líbano, dejó al menos cuatro personas muertas este domingo, según informaron autoridades libanesas, en un episodio que refleja la creciente expansión regional del conflicto militar que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel.

    El bombardeo impactó un hotel ubicado en la zona costera de la capital del Líbano, provocando daños significativos en el edificio.

    Según consignó la agencia AFP, se registraron severos daños concentrados en una de las habitaciones del recinto, mientras fuerzas de seguridad acordonaron el sector para iniciar las investigaciones.

    Hasta el momento no se han entregado detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre si el hotel estaba siendo utilizado con fines militares o estratégicos.

    Guerra entra en su segunda semana

    El ataque en Beirut ocurre cuando la guerra iniciada tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su segunda semana, con ambos bandos intensificando operaciones militares en distintos puntos de la región.

    Durante las últimas jornadas, misiles, drones y bombardeos aéreos han alcanzado objetivos en varios países de Medio Oriente, ampliando el alcance geográfico del conflicto.

    En paralelo, Estados Unidos confirmó la muerte de los primeros militares estadounidenses en la guerra, quienes fallecieron tras un ataque con drones contra una base militar estadounidense en Kuwait el domingo pasado.

    El presidente estadounidense Donald Trump participó en la ceremonia de repatriación de seis soldados fallecidos, cuyos restos llegaron a la Base Aérea de Dover, en el estado de Delaware.

    Durante el acto, el mandatario saludó militarmente mientras los ataúdes cubiertos con banderas estadounidenses eran descendidos desde un avión de transporte militar.

    Israel intensifica ofensiva sobre Irán

    Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que su país continuará la guerra contra Irán “con toda nuestra fuerza”, afirmando que Israel mantiene un plan para eliminar al liderazgo iraní, pese a que desde Teherán se ha insistido en que el país no se rendirá ante la ofensiva militar.

    El sábado, Israel ejecutó algunos de los bombardeos más intensos desde el inicio del conflicto, atacando una academia militar, un centro de comando subterráneo y depósitos de misiles dentro de territorio iraní.

    Entre los objetivos alcanzados se encuentra el Aeropuerto Internacional Mehrabad de Teherán, donde un ataque realizado antes del amanecer provocó grandes columnas de fuego y humo.

    Según autoridades israelíes, la ofensiva destruyó al menos 16 aeronaves, incluidos aviones de combate. Netanyahu afirmó además que Israel ha logrado un control casi total del espacio aéreo sobre la capital iraní.

