Asamblea de Expertos eligió a nuevo líder supremo en Irán: nombre aún no ha sido revelado

Tras una Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, Irán anunció que eligió a su nuevo líder supremo, sucesor del fallecido ayatola Alí Jamenei.

Si bien la decisión se confirmó hace un par de horas, aún no han compartido el nombre de la próxima autoridad .

Dentro de los nombres que se han barajado para asumir este cargo se encuentra el del hijo de Alí Jamenei, Mojtaba Jamenei de 56 años.

Según información del medio The New York Times, Irán habría retrasado el nombramiento de un nuevo líder, pese a las insistencias de la Guardia Revolucionaria Islámica, por temor a un nuevo ataque por parte de las fuerzas estadounidenses o israelís.

El ministro de defensa israelí, Israel Katz compartió hace unos días un mensaje en que aseguraba que “cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región y oprimir al pueblo iraní será un objetivo inequívoco de eliminación ”.

El último ayatola, Alí Jamenei, gobernó durante 37 años antes de morir por un ataque estadounidense-israelí el pasado 28 de febrero.

Anteriormente, existió otro ayatola en el país, Ruhollah Jomeini quien falleció en 1989 y es considerado el fundador de la República Islámica de Irán.