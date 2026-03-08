SUSCRÍBETE
    Mundo

    Papa León XIV realiza nuevo llamado para alcanzar cese al fuego en Medio Oriente tras escalada en Irán

    En su discurso posterior al Ángelus, el sumo pontífice abordó el conflicto en Medio Oriente y pidió "que cese el estruendo de las bombas, callen las armas y se abra un espacio de diálogo".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    León XIV

    Durante el desarrollo del Ángelus de este domingo, el Papa León XIV realizó un nuevo llamado para alcanzar un fin al conflicto bélico que se está desarrollando en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y los posteriores bombardeos de represalia de este último a sus países vecinos.

    Desde Irán y todo Oriente Medio siguen llegando noticias que causan profunda consternación. A los episodios de violencia y devastación, y al clima generalizado de odio y miedo, se suma el temor de que el conflicto se extienda y otros países de la región, entre ellos el querido Líbano, puedan volver a sumirse en la inestabilidad”, comenzó señalando sobre el tema el sumo pontífice según reporta Vatican News.

    A lo que agregó: “Elevemos nuestra humilde oración al Señor, para que cese el estruendo de las bombas, callen las armas y se abra un espacio de diálogo en el que se pueda escuchar la voz de los pueblos. Encomiendo esta súplica a María, Reina de la Paz: que interceda por quienes sufren a causa de la guerra y acompañe a los corazones por los caminos de la reconciliación y la esperanza”.

    Los conflictos en Medio Oriente sufrieron una nueva escalada la semana pasada luego que el sábado pasado Estados Unidos e Israel realizaran un ataque conjunto en contra del régimen islámico de Irán, focalizado principalmente en la cúpula de poder del país y que terminó con la muerte del ayatolá Ali Jamenei.

    Además de los cientos de fallecidos que ha dejado el conflicto en este país, los bombardeos se han expandido a casi todo Medio Oriente tras la respuesta de Irán. La Guardia Revolucionaria de este país ha encabezado una serie de bombardeos de represalia a naciones vecinas con presencia de bases militares estadounidenses.

    A pesar de que durante la jornada del viernes el gobierno iraní anunció un freno en los ataques a sus vecinos, todavía han llegado algunos misiles en naciones como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita. Mientras tanto, desde Estados Unidos e Israel han anunciado que los ataques en contra de Irán aumentarán en los siguientes días.

