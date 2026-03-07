Trump amenaza con “la destrucción total y muerte segura” a Irán: “Recibirá un duro golpe”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió la mañana de este sábado al anuncio por parte de Irán del freno a los ataques por parte de esta nación a sus vecinos en Medio Oriente.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump señaló que “Irán, que está siendo derrotado, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, y ha prometido que no volverá a dispararles. Esta promesa solo se hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel”.

En el texto, Trump también dijo que era la primera vez “en miles de años” que Irán perdía y que los países de Oriente Medio le agradecían la acción militar de la semana pasada.

“ Irán ya no es el ”Bully de Oriente Medio", sino “El perdedor de Oriente Medio” , y lo seguirá siendo durante muchas décadas hasta que se rinda o, lo que es más probable, se derrumbe por completo", escribió Trump.

“¡Hoy Irán recibirá un duro golpe! Se está considerando seriamente la destrucción total y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, de zonas y grupos de personas que no habían sido consideradas objetivos hasta ahora”, finalizó sobre este asunto el mandatario.

Las palabras de Trump llegan poco después del anuncio parte del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, de un freno a los ataques iraníes a sus países vecinos. Lo anterior, en represalia al ataque por parte de Estados Unidos e Israel a Irán, el que habría terminado con la muerte del ayatolá Ali Jamenei.