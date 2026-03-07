Presidente de Irán pide disculpas a sus países vecinos en Medio Oriente por ataques y anuncia suspensión de bombardeos

Presidente de Irán pide disculpas a sus vecinos de Medio Oriente por ataques y anuncia suspensión de bombardeos

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, anunció este sábado que la nación islámica detendría los ataques de represalia que habrían lanzado a sus vecinos de Medio Oriente tras la acción militar de Estados Unidos e Israel, que derivaron en la muerte de su líder, el ayatolá Alí Jamenei.

El anunció de Pezeshkian llegó a través de un video divulgado por su oficina. “El Consejo de Liderazgo en funciones anunció ayer (viernes) que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán se origine en esos países ”, señaló en el registro según detalla una nota de Europa Press.

En el registro audiovisual también llegó a pedir disculpas a los países vecinos, enfatizando que Irán no guarda algún tipo de conflicto directo con ellos. “Me disculpo personalmente con los países vecinos que se han visto afectados por las acciones de Irán”, dijo al respecto.

En sus palabras, habría explicado que las acciones contra estos países habrían sido parte de las medidas de seguridad por parte de Irán.

“Nuestras fuerzas armadas son intrépidas y han arriesgado sus vidas para defender la integridad territorial del país. En ausencia de los comandantes, tomaron las medidas necesarias para defender nuestra tierra con dignidad y fuerza”, explicó.

Por otro lado, también descartó que vaya a existir una “rendición incondicional” de Irán, como estaría esperando el gobierno estadounidense en palabras de su presidente, Donald Trump.

“La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que nuestros enemigos se llevarán a la tumba”, señaló respecto a este tema Pezeshkian.

A pesar de lo anterior, casi al mismo tiempo en que se emitía este video por parte de Pezeshkian, según un reporte de la agencia Tasnin, la Guardia Revolucionaria de Irán anunciaba una nueva oleada de ataques con misiles y drones a Bahréin y Kuwait.