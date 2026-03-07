SUSCRÍBETE
    Mundo

    Trump afirma que solo espera la “rendición incondicional” de Irán y que no le preocupa si hay un gobierno democrático en ese país

    El mandatario afirmó que está dispuesto a trabajar con líderes religiosos chiíes moderados en el país de Medio Oriente. “Trato con muchos líderes religiosos”, sostuvo.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Extraída de CNN en Español

    El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó esta jornada que espera la “rendición incondicional” de Irán, lo que, de acuerdo con el New York Times, podría presagiar un conflicto mucho más largo si Washington persiste en ese objetivo.

    Desde el inicio de la campaña militar de Estados Unidos e Israel, Irán no se ha mostrado proclive a rendirse y, por el contrario, ha ampliado la guerra a los Estados árabes que albergan bases estadounidenses, realizando ataques con misiles y drones, indicó el medio.

    En este marco, el mandatario publicó en su red Truth Social, en donde afirmó que no negociará con Irán y que solamente aceptará la “rendición incondicional” de Teherán. Agregó que, producida esta situación, se procedería a la “selección de un Líder o Líderes GRANDIOSOS Y ACEPTABLES”, y prometió que Estados Unidos y sus aliados “trabajarán incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción”.

    Comparación con Venezuela

    De acuerdo con el medio estadounidense, Trump se ha resistido a las insinuaciones de que Irán —un país con 92 millones de habitantes, casi tres veces la población de Venezuela, y un gobierno dirigido por clérigos y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica— difiere en todos los aspectos de Venezuela.

    “Va a funcionar muy fácilmente. Va a funcionar como en Venezuela”, declaró el jefe de Estado a la cadena CNN este viernes.

    Asimismo, afirmó que no le preocupa si hay un gobierno democráticamente electo en Irán y afirmó que estaba dispuesto a trabajar con líderes religiosos chiíes moderados. “No me importan los líderes religiosos”, sostuvo. “Trato con muchos líderes religiosos”, agregó, tras lo cual indicó que está dispuesto a trabajar con ellos mientras sean “justos” con Israel y con Estados Unidos.

    Asimismo, señaló que espera que el gobierno de Cuba caiga pronto, con lo que el republicano conseguiría cambiar el liderazgo en tres países que han sido adversarios de Estados Unidos.

