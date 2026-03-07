SUSCRÍBETE
    Mundo

    Irán combate con aviones que datan de la guerra de Vietnam

    Debido a las sanciones internacionales, las fuerzas aéreas de Teherán estarían enfrentando a las modernas aeronaves de combate estadounidenses con tecnología obsoleta, recurriendo al mercado negro para sus repuestos y apoyándose extensivamente en miríadas de drones Shahed-136.

    Por 
    Ignacio Vera
    Avión de combate F-4 Phantom II. Foto: archivo Nolan, David/Staff Sgt.

    La fuerza aérea de Irán enfrenta serias limitaciones tecnológicas y operativas frente a sus adversarios, debido a la antigüedad de gran parte de su flota de combate, según información publicada por The Wall Street Journal. Muchos de los aviones en servicio fueron adquiridos antes de la Revolución Islámica de 1979 y datan de las décadas de 1960 y 1970, lo que los sitúa en desventaja frente a las aeronaves modernas utilizadas por Estados Unidos e Israel.

    Según recabó el medio estadounidense, un caza israelí F-35 derribó con facilidad un Yak-130 iraní, un avión de fabricación rusa con más de 30 años de antigüedad. Aunque se trata de una de las adquisiciones más recientes de Irán —incorporado en 2023—, su rendimiento es muy inferior al de los aviones furtivos de última generación utilizados por Israel y Estados Unidos.

    El uso de estos aparatos antiguos refleja las limitaciones estructurales de la aviación militar del régimen islámico. Durante los primeros días del conflicto, un piloto de Catar abatió dos bombarderos Sukhoi Su-24 —consignó el medio— iraníes que se aproximaban al Golfo Pérsico, aeronaves diseñadas en la década de 1970.

    También, Israel habría destruido desde tierra un cazabombardero F-4 Phantom II y un caza ligero F-5 que se preparaban para despegar desde el aeropuerto de Tabriz. Ambos modelos fueron desarrollados durante la guerra de Vietnam y dejaron de producirse hace décadas. Según el artículo del Wall Street Journal, muchos aviones iraníes sufren fallas mecánicas o accidentes incluso durante entrenamientos, debido a su antigüedad y a la dificultad para mantenerlos operativos.

    Esta asimetría en el poderío aeronáutico se debe principalmente, explica el medio, a décadas de sanciones internacionales que han impedido a Teherán adquirir equipo moderno o repuestos de forma regular.

    Entonces, para mantener su flota en funcionamiento, el país dependería de intermediarios que compran piezas en el mercado internacional, muchas veces pagando comisiones elevadas debido a las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos.

    En 2025, Irán operaba alrededor de 218 aviones de combate, frente a los 278 de Israel, según datos de la industria aeronáutica recopilados por el Journal. Ante la imposibilidad de modernizar su fuerza aérea al ritmo de sus adversarios, el régimen ha apostado por desarrollar capacidades alternativas, como su programa de misiles balísticos y el uso extensivo de drones Sahed-136.

    Sin embargo, los analistas sostienen que la guerra de junio contra Israel expuso los límites de esta estrategia. Aunque Irán logró poner a prueba algunos sistemas defensivos israelíes, no consiguió infligir daños estratégicos significativos, mientras que ataques israelíes golpearon su programa nuclear, instalaciones militares y cadena de mando. Y, según expertos citados en el artículo, el liderazgo iraní habría sobreestimado la capacidad de los misiles para compensar la falta de una fuerza aérea moderna y eficaz.

