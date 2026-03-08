Trump culpa a Irán del mortal ataque a una escuela de niñas en Minab: “Son muy imprecisos con sus municiones”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este sábado la participación de su país en un ataque que mató a más de 165 personas en una escuela primaria de niñas en Minab, el sur del territorio iraní, culpando a Irán de llevarlo a cabo.

“No, en mi opinión, basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, cuando se le preguntó si el Ejército estadounidense estuvo detrás del ataque del 28 de febrero.

Para luego decir: “Creemos que lo hizo Irán. Porque, como saben, son muy imprecisos con sus municiones, no tienen ninguna precisión” .

Sin embargo, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, que en ese momento se encontraba junto al jefe de Estado norteamericano, fue más cauteloso y afirmó que el gobierno todavía está investigando el ataque, aunque agregó que “el único bando que ataca a civiles es Irán”.

De acuerdo a las autoridades iraníes, el sábado pasado, en el primer día de la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, un misil impactó directamente en la escuela Shajareh Tayyebeh, en Minab, causando la muerte de más de 160 personas, entre ellas decenas de niñas de entre 7 y 12 años de edad.

Y aunque hasta el momento ni Washington ni Jerusalén han asumido aún la responsabilidad del incidente, Teherán culpó a la administración Trump por el ataque, como informó France 24.

El viernes pasado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) dijo que había atacado una base estadounidense en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que, según afirmaron, había sido utilizada como plataforma del lanzamiento que terminó destruyendo el edificio educacional.

“La base aérea de Al-Dhafra, perteneciente a terroristas estadounidenses en la región, fue atacada con drones y misiles de precisión”, informó la CGRI en un comunicado transmitido por la televisión estatal.

Por otra parte, el jueves The New York Times dio a conocer una investigación realizada por un grupo de sus periodistas que vincula el bombardeo a la escuela con una operación realizada por EE.UU. para atacar, en ese mismo momento, a la base naval adyacente operada por las fuerzas armadas iraníes.

Una conclusión a la que llegaron luego de reunir y analizar un conjunto de pruebas, entre ellas imágenes satelitales recientes, publicaciones en redes sociales y videos verificados. Además de revisar las declaraciones oficiales de que las fuerzas estadounidenses estaban atacando objetivos navales cerca del Estrecho de Ormuz, donde se encuentra la mencionada base.