    Análisis de The New York Times vincula bombardeo a escuela con más de un centenar de muertos a ataque de EE.UU. contra base naval iraní

    Una investigación realizada por el diario afirma que el edificio educacional fue atacado al mismo tiempo que la base naval adyacente operada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

    Por 
    Lya Rosen
    Mehr News Agency

    Poco después de que comenzara la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, un misil impactó directamente en la escuela Shajareh Tayyebeh, en Minab, al sur de Irán, demoliendo su edificio de concreto y matando a decenas de niñas de entre siete y doce años de edad.

    El episodio más mortífero conocido hasta el momento en cuanto a víctimas civiles desde que comenzó la operación bélica, pero del cual ni Washington ni Jerusalén han asumido aún la responsabilidad.

    Sin embargo, una investigación de The New York Times llegó a la conclusión de que la escuela fue severamente dañada por un ataque de precisión que ocurrió al mismo tiempo que los asaltos a una base naval adyacente operada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

    Esto luego de que un equipo de sus periodistas reuniera y analizara un conjunto de pruebas, entre ellas imágenes satelitales recientes, publicaciones en redes sociales y videos verificados.

    Además de revisar las declaraciones oficiales de que las fuerzas estadounidenses estaban atacando objetivos navales cerca del Estrecho de Ormuz, donde se encuentra la base del CGRI.

    Todo lo que llevó al respetado periódico a sugerir que lo más probable es que el Ejército de los Estados Unidos haya llevado a cabo el ataque que, según medios estatales iraníes, hasta el momento ha dejado un saldo 168 personas muertas y 95 heridas.

    Este miércoles, como consignó el medio, en una conferencia de prensa la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, fue consultada si EE.UU. había realizado la ofensiva aéreo contra la primaria, ante lo que respondió: “No que sepamos”, añadiendo que “el Departamento de Guerra está investigando el asunto”.

    De acuerdo al Times, la falta de fragmentos de armas visibles y la imposibilidad de que periodistas extranjeros llegaran al lugar también han dificultado determinar con precisión lo sucedido.

    Además, las autoridades estadounidenses no han confirmado ni negado su responsabilidad en los días posteriores al ataque. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el miércoles que se estaba llevando a cabo una investigación.

    Por su parte, Nadav Shoshani, el portavoz militar israelí, declaró a la prensa el domingo que, hasta el momento, no tenía conocimiento de ninguna operación militar israelí en esa zona en ese momento.

    Sin embargo, funcionarios de la administración de Donald Trump efectuaron declaraciones públicas donde indicaron que el día en que ocurrió el ataque, aviones estadounidenses estaban realizando operaciones en la región donde se ubicaba la escuela.

    La investigación del ataque

    Los ataques en la zona se reportaron por primera vez en redes sociales poco después de las 11:30 a.m., hora local. Un análisis de dichas publicaciones, así como de fotos y videos de transeúntes capturados una hora después, corrobora que la escuela fue atacada al mismo tiempo que la base naval. Un video, localizado por expertos en geolocalización , mostró varias columnas de humo de gran tamaño que se elevaban desde la zona de la base y la escuela.

    Para su investigación, el diario también consideró las imágenes que poco después compartió un grupo iraní de derechos humanos que mostraban extensos daños al edificio escolar, junto con videos publicados por medios iraníes, verificados independientemente por el medio, que mostraban a muchas personas buscando sobrevivientes y víctimas entre los escombros.

    Otro de los videos, que fue grabado por un automovilista que pasaba por la entrada de la base de la Guardia Revolucionaria, mostraba las insignias del organismo en dos entradas al complejo y letreros de un comando médico naval.

    Para evaluar con mayor precisión los daños dentro de la base y sus posibles causas, el periódico pidió nuevas imágenes satelitales al proveedor Planet Labs, una de las cuales, que fue tomada el miércoles, permitió corroborar mejor la cronología.

    Dichas imágenes muestran que múltiples ataques de precisión impactaron al menos seis edificios de la Guardia Revolucionaria, además de la escuela. Cuatro edificios dentro de la base naval quedaron completamente destruidos y otros dos edificios mostraron puntos de impacto en el centro de sus techos, lo cual es compatible con tales impactos de precisión.

    El Times además contó con la asesoría de Wes J. Bryant, un analista de seguridad nacional que sirvió en la Fuerza Aérea de EE.UU. y fue asesor principal sobre daños a civiles en el Pentágono, el cual revisó las nuevas imágenes satelitales y concluyó que todos los edificios, incluida la escuela, habían sido alcanzados con objetivos “perfectos”.

    Según Bryant la explicación más probable era que la escuela había sido un “error de identificación del objetivo”, es decir, que las fuerzas armadas habían atacado el lugar sin darse cuenta de que podría haber habido un gran número de civiles en su interior.

    A lo anterior se suman las declaraciones del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien el miércoles, en una conferencia de prensa, se refirió a las actividades que el Ejército estadounidense estaba realizando en ese momento en el sur de Irán.

    Un mapa que Caine presentó a los periodistas mostraba que una zona que incluía Minab había sido blanco de ataques en las primeras 100 horas de la operación, aunque no identificaba explícitamente la localidad. Además, afirmó que las fuerzas israelíes habían estado operando principalmente en el norte del país.

