SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Canciller iraní responsabiliza a Trump por frustrar oferta de desescalada dirigida a sus países vecinos

    El ministro Abbas Araqchi además advirtió que la responsabilidad de cualquier intensificación de la autodefensa de su país "recaerá directamente sobre la administración estadounidense".

    Por 
    Lya Rosen
    Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi

    El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, acusó al mandatario estadounidense, Donald Trump, de frustar la oferta planteada este mismo sábado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, para una desescalada dirigida a los países vecinos.

    “La disposición del presidente Pezeshkian a desescalar la situación en nuestra región -siempre que el espacio aéreo, el territorio y las aguas de nuestros vecinos no se utilicen para atacar al pueblo iraní- fue casi inmediatamente frustrada por la interpretación errónea del presidente Trump de nuestras capacidades, determinación e intenciones”, planteó Araqchi en un mensaje publicado en redes sociales.

    En el mismo tenor, advirtió que “si el Sr. Trump busca una escalada, es precisamente para lo que nuestras poderosas Fuerzas Armadas se han preparado desde hace tiempo, y lo que obtendrá. La responsabilidad de cualquier intensificación del ejercicio de autodefensa de Irán recaerá directamente sobre la administración estadounidense”.

    En su publicación, el jefe de la diplomacia iraní además estimó en US$100.000 millones el costo de la ofensiva militar iniciada hace ya una semana, a lo que habría que sumar “la vida de los jóvenes soldados” muertos.

    “Cuando los mercados reabran, ese costo se disparará y recaerá directamente sobre los estadounidenses comunes en las gasolineras”, detalló Araqchi.

    En su texto, el canciller iraní además afirmó que el mismo Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU. determinó que la guerra contra Irán está destinada al fracaso. “También advertí a los enviados del Sr. Trump que la guerra no mejoraría su posición negociadora. ¿Se transmitieron estas advertencias?“, apuntó en esa materia.

    Por ello, remarcó que Washington fue arrastrado a una guerra de Israel, porque, a su juicio, el pueblo estadounidense votó para poner fin a su participación en los costosos conflictos de Medio Oriente.

    “En cambio, han terminado con una administración a la que (Benjamin) Netanyahu, tras décadas de intentos fallidos, finalmente logró engañar para que combatiera las guerras de Israel”, apuntó.

    Finalmente, añadió que “esta es una guerra por decisión propia, impulsada por un pequeño grupo de ‘Israel Primero’, e ‘Israel Primero’ que siempre significa ‘Estados Unidos al Último’”.

    La mañana de este sábado, Pezeshkian, en una transmisión pregrabada, se disculpó por atacar a sus vecinos del Golfo Pérsico y anunció que dejaría de disparar contra naciones que no apoyaran a EE.UU. e Israel en su operación conjunta contra Teherán.

    Sin embargo, el mandatario iraní también afirmó que su país no ofrecería una rendición incondicional a Estados Unidos, calificándola de “un sueño que deberían llevarse a la tumba”.

    Poco después, Trump respondió atacando el liderazgo iraní en una publicación en su cuenta en Truth Social, donde criticó el “mal comportamiento” de su régimen y anunció que “hoy Irán será golpeado muy duramente”.

    Más sobre:IránAbbas AraqchiDonald TrumpMasud PezeshkianDesescaladaMedio OrienteIsraelMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    El esposo mascota: un relato de Jaime Bayly

    Ascienden a nueve los casos confirmados de dengue en Rapa Nui

    ¡Truenos en Santiago! AC/DC ya aterrizó en Chile para sus dos megaconciertos en el Estadio Nacional

    Lo más leído

    1.
    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    2.
    Irán combate con aviones que datan de la guerra de Vietnam

    Irán combate con aviones que datan de la guerra de Vietnam

    3.
    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    4.
    Presidente de Irán pide disculpas a países vecinos en Medio Oriente por ataques y anuncia suspensión de bombardeos

    Presidente de Irán pide disculpas a países vecinos en Medio Oriente por ataques y anuncia suspensión de bombardeos

    5.
    Conductor paquistaní muere en Dubái luego de que los restos de un misil iraní interceptado cayeran sobre su vehículo

    Conductor paquistaní muere en Dubái luego de que los restos de un misil iraní interceptado cayeran sobre su vehículo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Ascienden a nueve los casos confirmados de dengue en Rapa Nui
    Chile

    Ascienden a nueve los casos confirmados de dengue en Rapa Nui

    Kast valora coordinación internacional contra el crimen organizado tras cumbre en EE.UU.

    Kast sostiene reunión bilateral con el presidente de Bolivia en cumbre convocada por Trump en Miami

    Cómo convertir el ahorro en menor gasto: una propuesta institucional
    Negocios

    Cómo convertir el ahorro en menor gasto: una propuesta institucional

    Abrir la puerta, reubicar la vergüenza

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Arturo Vidal y el renacer de Colo Colo ante Audax: “Se valora mucho tras perder el clásico en casa; el golpe fue fuerte”
    El Deportivo

    Arturo Vidal y el renacer de Colo Colo ante Audax: “Se valora mucho tras perder el clásico en casa; el golpe fue fuerte”

    En vivo: las Diablas buscan el boleto al Mundial frente a Japón

    En vivo: la UC busca el liderato de la Liga de Primera en su visita a O’Higgins

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Canciller iraní responsabiliza a Trump por frustrar oferta de desescalada dirigida a sus países vecinos
    Mundo

    Canciller iraní responsabiliza a Trump por frustrar oferta de desescalada dirigida a sus países vecinos

    Conductor paquistaní muere en Dubái luego de que los restos de un misil iraní interceptado cayeran sobre su vehículo

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual