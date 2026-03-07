Canciller iraní responsabiliza a Trump por frustrar oferta de desescalada dirigida a sus países vecinos

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, acusó al mandatario estadounidense, Donald Trump, de frustar la oferta planteada este mismo sábado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, para una desescalada dirigida a los países vecinos.

“La disposición del presidente Pezeshkian a desescalar la situación en nuestra región -siempre que el espacio aéreo, el territorio y las aguas de nuestros vecinos no se utilicen para atacar al pueblo iraní- fue casi inmediatamente frustrada por la interpretación errónea del presidente Trump de nuestras capacidades, determinación e intenciones” , planteó Araqchi en un mensaje publicado en redes sociales.

En el mismo tenor, advirtió que “si el Sr. Trump busca una escalada, es precisamente para lo que nuestras poderosas Fuerzas Armadas se han preparado desde hace tiempo, y lo que obtendrá. La responsabilidad de cualquier intensificación del ejercicio de autodefensa de Irán recaerá directamente sobre la administración estadounidense”.

En su publicación, el jefe de la diplomacia iraní además estimó en US$100.000 millones el costo de la ofensiva militar iniciada hace ya una semana, a lo que habría que sumar “la vida de los jóvenes soldados” muertos.

President Pezeshkian expressed openness to de-escalation within our region-provided that our neighbors' airspace, territory, and waters are not used to attack the Iranian People. Gesture to our neighbors was almost immediately killed by President Trump.



My statement: pic.twitter.com/tnyCWTTqaj — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 7, 2026

“Cuando los mercados reabran, ese costo se disparará y recaerá directamente sobre los estadounidenses comunes en las gasolineras”, detalló Araqchi.

En su texto, el canciller iraní además afirmó que el mismo Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU. determinó que la guerra contra Irán está destinada al fracaso. “También advertí a los enviados del Sr. Trump que la guerra no mejoraría su posición negociadora. ¿Se transmitieron estas advertencias?“, apuntó en esa materia.

Por ello, remarcó que Washington fue arrastrado a una guerra de Israel, porque, a su juicio, el pueblo estadounidense votó para poner fin a su participación en los costosos conflictos de Medio Oriente.

“En cambio, han terminado con una administración a la que (Benjamin) Netanyahu, tras décadas de intentos fallidos, finalmente logró engañar para que combatiera las guerras de Israel”, apuntó .

Finalmente, añadió que “esta es una guerra por decisión propia, impulsada por un pequeño grupo de ‘Israel Primero’, e ‘Israel Primero’ que siempre significa ‘Estados Unidos al Último’”.

La mañana de este sábado, Pezeshkian, en una transmisión pregrabada, se disculpó por atacar a sus vecinos del Golfo Pérsico y anunció que dejaría de disparar contra naciones que no apoyaran a EE.UU. e Israel en su operación conjunta contra Teherán.

Sin embargo, el mandatario iraní también afirmó que su país no ofrecería una rendición incondicional a Estados Unidos, calificándola de “un sueño que deberían llevarse a la tumba”.

Poco después, Trump respondió atacando el liderazgo iraní en una publicación en su cuenta en Truth Social, donde criticó el “mal comportamiento” de su régimen y anunció que “hoy Irán será golpeado muy duramente”.