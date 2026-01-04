Delcy Rodríguez, la carta de Trump para la transición venezolana

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, es quien se perfila para liderar una transición del chavismo en Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le ordenara que asuma como presidenta encargada, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera mujer en la historia del país en encabezar el Ejecutivo, incluso de forma interina.

De esta forma, el presidente Donald Trump cuenta con ella para trabajar con Estados Unidos mientras, en palabras de Trump, comienza a gobernar Venezuela. Según el diario The Wall Street Journal, al hacerlo, deja intacto el régimen de Maduro y elige a uno de los confidentes del líder depuesto en lugar de María Corina Machado, la líder opositora ganadora del Premio Nobel de la Paz y partidaria de Trump.

En su conferencia de prensa del sábado, Trump afirmó que Rodríguez mantuvo una larga conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio. El mandatario señaló que, como nueva líder de facto de Venezuela, ella accedió a hacer lo que Estados Unidos necesitara.

“Creo que fue bastante amable, pero realmente no tiene otra opción”, dijo Trump. “En esencia, está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande. Es muy sencillo”.

Sin embargo, horas después de la conferencia de prensa de Trump, Rodríguez adoptó un tono radicalmente diferente y criticó a Estados Unidos por su ataque a las instalaciones militares venezolanas mientras soldados de las fuerzas especiales capturaban a Maduro y lo llevaban a Estados Unidos. Exigió que Estados Unidos devolviera a Maduro, llamándolo el presidente legítimo de Venezuela.

“Nunca más seremos esclavos, nunca más seremos colonia de ningún imperio”, dijo, rodeada de altos funcionarios del gobierno de Maduro. “Estamos listos para defender a Venezuela”.

“El destino de los remanentes del régimen de Maduro depende ahora del camino que tome Rodríguez: desafiar a Trump o trabajar con su administración para mantenerse en el poder”, indicó el diario The Wall Street Journal.

De hecho, en una entrevista con la revista The Atlantic, Trump dijo que si Rodríguez “no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”. El mandatario, indicó la publicación, dejó claro que no toleraría lo que describió como un rechazo desafiante de Rodríguez a la intervención armada estadounidense que resultó en la captura de Maduro.

De hecho, en otra entrevista con el diario The New York Post, señaló que las tropas estadounidenses no estarán en el terreno ayudando a dirigir el país. “Si la vicepresidente de Maduro, si la vicepresidente hace lo que queremos, no tendremos que hacerlo”.

“Estamos preparados”, añadió Trump. “Tenemos una segunda ola mucho más grande que la primera”. El presidente dijo que “hemos hablado con ella (Rodríguez) numerosas veces, y ella entiende, ella entiende”.

Rodríguez es una abogada de 56 años y The Wall Street Journal señaló que fue descrita por antiguos colegas y funcionarios estadounidenses como una agente política despiadadamente ambiciosa y maquiavélica. Durante la última década, ha ocupado diversos cargos clave a medida que ascendía a la cima del régimen autoritario de Maduro.

Trabajó en estrecha colaboración con su hermano, Jorge Rodríguez, psiquiatra de profesión que ahora preside el Congreso de Venezuela. Ambos son considerados entre los más leales lugartenientes de Maduro.

Rodríguez dirigió el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente se hizo cargo de la economía y de su industria más importante, el petróleo. Fue nombrada para revertir una de las mayores implosiones económicas de la historia moderna.

El diario The New York Times señaló que la forma en que Rodríguez gestionó la industria petrolera venezolana impresionó a los funcionarios estadounidenses, por lo que consideraron a la abogada como la persona adecuada para reemplazar a Maduro.

Las personas involucradas en las discusiones dijeron al diario que los intermediarios persuadieron a la administración de que protegería y defendería las futuras inversiones energéticas estadounidenses en el país.

“He estado siguiendo su carrera durante mucho tiempo, así que tengo una idea de quién es ella y de qué se trata”, dijo a The New York Times un alto funcionario estadounidense, refiriéndose a Rodríguez.

“No estoy afirmando que ella sea la solución permanente a los problemas del país, pero ciertamente es alguien con quien creemos que podemos trabajar a un nivel mucho más profesional del que pudimos hacerlo con él”, agregó el funcionario, refiriéndose a Maduro.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras una reunión del Consejo de Vicepresidentes en agosto

Funcionarios estadounidenses afirmaron que su relación con el gobierno interino de Rodríguez se basará en su capacidad para acatar sus normas, y añaden que se reservan el derecho a tomar medidas militares adicionales si no respeta los intereses de Estados Unidos. A pesar de la condena pública de la Sra. Rodríguez al ataque, un alto funcionario estadounidense afirmó que era prematuro sacar conclusiones sobre su enfoque y que la administración se mantenía optimista de que podrían colaborar con ella.

En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que “Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman “las decisiones adecuadas”. “Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, dijo Rubio en el programa Face the Nation, de CBS News.

No es la primera vez que surge la información de que Rodríguez tiene negociaciones con Estados Unidos. En octubre del año pasado, el periódico Miami Herald aseguró que Rodríguez ofreció a Washington encabezar un gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad política del país.

De acuerdo a la nota del medio estadounidense, la vicepresidenta y su hermano, Jorge Rodríguez, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración de Trump, con la intermediación de Qatar.

Rodríguez tachó entonces de falsa esa información y acusó al Miami Herald de favorecer la “mentira y la carroña”.

Si bien existen dudas sobre la capacidad de Rodríguez para negociar a través del abismo ideológico venezolano, podría resultar útil para aliviar las tensiones. Juan Francisco García, exdiputado del partido gobernante que desde entonces se separó del gobierno, expresó al diario The New York Times sus dudas sobre su capacidad para gobernar, pero le concedió el beneficio de la duda.

“La historia está llena de sectores y figuras vinculadas a dictadores que, en algún momento, han servido de puente para estabilizar el país y transitar hacia un escenario democrático”, afirmó García.