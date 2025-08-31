SUSCRÍBETE
Mundo

Denuncian la muerte de segundo opositor al gobierno nicaragüense en una semana

Quince días después de ser arrestado por las fuerzas policiales de Nicaragua, el abogado y opositor Carlos Cárdenas Zepeda apareció sin vida. La organización Monitoreo Azul y Blanco, que recoge las violaciones de DDHH en ese país, denunció su "secuestro" por parte de la "policía sandinista".

Por 
Europa Press
09/06/2024 June 9, 2024, Saint Petersburg, Russia: The flag of the Republic of Nicaragua seen in the gallery of flags of the participating countries in the framework of St. Petersburg International Economic Forum 2024 POLITICA Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov Europa Press/Contacto/Maksim Kon

El abogado y opositor Carlos Cárdenas Zepeda apareció sin vida apenas 15 días después de ser arrestado por las fuerzas policiales de Nicaragua, que entregaron su cuerpo a la familia, en la que es la segunda muerte de un opositor bajo custodia policial en esta semana.

La organización Monitoreo Azul y Blanco, que recoge las violaciones de DD.HH. en el país latinoamericano, denunció el “secuestro” por parte de la “policía sandinista” y su posterior muerte, acusando de estos hechos al gobierno liderado por Daniel Ortega.

“Alertamos que la nueva modalidad represiva del régimen consiste en la captura, la desaparición forzada y la posterior entrega sin vida de las personas detenidas. Este patrón confirma la criminalización de la protesta de 2018 y evidencia una estrategia sistemática de represalia que utiliza el aparato estatal para castigar y silenciar la disidencia política”, indicó la organización en un comunicado.

Carlos Cárdenas Zepeda. Imagen Monitoreo Azul y Blanco.

Cárdenas Zepeda fue asesor jurídico durante las protestas de 2018 de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, institución enfrentada con el Gobierno de Ortega por su papel durante la crisis institucional de ese mismo año.

Este fallecimiento se suma al de Mauricio Alonso, otro opositor al Gobierno, que también fue entregado sin vida a su familia hace apenas unos días, tras permanecer más de un mes bajo custodia de las fuerzas policiales.

“El MAB (Monitoreo Azul y Blanco) exige la atención urgente de los organismos internacionales para frenar la continuidad y profundización de estas graves violaciones a los Derechos Humanos”, reza la nota.

Las protestas de 2018 se alargaron durante meses y derivaron en una escalada represiva que se saldó en los años posteriores con más de 200 arrestos de personas contrarias a la tesis del Gobierno. La ONU estima que, desde diciembre de 2018, más de 3.100 organizaciones han sido cerradas.

Además, el gobierno nicaragüense endureció en los últimos años la persecución de la Iglesia y de sus integrantes, prohibiendo incluso la actividad de organizaciones y rompiendo relaciones con el Vaticano tras unas palabras críticas del Papa.

