Destacando colaboración en materias migratorias y económicas: Marco Rubio envía saludo Chile por las Fiestas Patrias

Con el inicio de la celebración de las Fiestas Patrias, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, envió un saludo a nuestro país en ese contexto.

“En nombre de los Estados Unidos de América, transmito nuestros más sinceros deseos al pueblo chileno con motivo del 215.º aniversario de su independencia”, comenzó señalando en un comunicado compartido por aquella oficina estatal.

En sus palabras, Rubio abordó la colaboración que ha sostenido Estados Unidos con Chile, especialmente respecto a esfuerzos en materia migratoria y económica.

“Los esfuerzos de Chile por aceptar a los ciudadanos chilenos repatriados y su colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses para impedir el movimiento de delincuentes entre nuestros países son contribuciones fundamentales para abordar los retos regionales”, resaltó Rubio.

El secretario de Estado también señaló como “sólido” el vínculo económico entre ambos países, lo que lleva a la generación de puestos de trabajo y fortalecimiento de ambas economías.

“Esperamos continuar las conversaciones sobre oportunidades comerciales en sectores críticos, como el litio, el cobre y el creciente panorama digital de Chile, garantizando que estos avances se basen en proveedores de confianza para promover la seguridad económica y la innovación”, detalló al respecto.