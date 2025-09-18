El primer balance de Carabineros en el inicio de Fiestas Patrias: 1 fallecido y 69 accidentes de tránsito. Imagen referencial

Durante la mañana de este jueves, desde Carabineros de Chile compartieron su primer balance preliminar respecto a la situación de las carreteras en nuestro país durante el desarrollo de estas Fiestas Patrias, que se extenderán por cuatro días.

Siendo 18 de septiembre, el jefe de la zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, detalló que durante los cinco días previos -entre el 12 y el 17 de septiembre- más de 750 mil vehículos habían dejado la Región Metropolitana, de los que han regresado alrededor de 532 mil.

Vielma también resaltó el trabajo de fiscalización por parte de la institución, que ha llevado hasta el momento a la detención de 42 personas por manejo bajo la influencia del alcohol o droga s.

“Hemos fiscalizado más de 17 mil conductores a nivel nacional, hemos practicado más de 4 mil exámenes, y aquí viene ya un registro lamentable, a raíz de estos exámenes practicados hemos detenido a 42 personas”, explicó.

En detalle, Vielma señaló que de estas personas 30 habrían estado bajo la influencia del alcohol, mientras que las 12 restantes habrían registrado exámenes de drogas positivos mientras se encontraban conduciendo. Además de lo anterior, hasta el momento han notificado más de 300 infracciones a la ley de tránsito.

“Lamentablemente también, a nivel nacional, tengo que informar que han ocurrido 69 siniestros viales, con 7 personas lesionadas de diversa consideración, y lamentar el fallecimiento de una persona que participó en un siniestro vial de tipo colisión, en la región del Bío Bío, y que falleció”, agregó Vial respecto a las víctimas de accidentes hasta el momento.