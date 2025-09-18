SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Yo no voy a polemizar con nadie”: Desbordes suaviza el tono tras tensión con Boric por actividades de Fiestas Patrias

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sumó que "fue con su guagua y con su pareja el día de la inaguración y no fue fácil para una niñita de dos meses. Entonces yo entiendo que en la noche él pueda querer estar en el palco más tranquilo con su guagua”.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Las tensiones entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el Presidente Gabriel Boric por los cambios en las actividades de celeberación de Fiestas Patrias, podrían llegar a su fin este jueves.

La falta de cueca compartida entre Desbordes (RN) y una autoridad de gobierno y que Boric haya inaugurado las Fiestas Patrias en La Pampilla, generó roces entre ambos.

Esto se suma a que este jueves el Presidente haya solicitado el cambio de palco en la Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago. Esto cuando el protocolo es que el Presidente se siente en el palco 21 junto al alcalde.

Ante esto, este miércoles Desbordes señaló que “él decidió ahora que no se va a sentar en el palco oficial. El Presidente y el alcalde tenemos un palco, pero desde el retorno a la democracia y antes del 73 los presidentes siempre se sentaron con las principales autoridades en el palco 21”.

“Nos acaban de notificar que él, como va con su guagüita, decidió no sentarse en el 21, sino que se va a sentar en el presidencial. El último que hizo eso fue don Augusto Pinochet, solo te dejo ese dato sobre la mesa”, explicó.

Ahora bien, el tono del alcalde cambió este jueves, pues, al ser consultado sobre la decisión del cambio del palco, Desbordes comentó que “mientras estemos en las fiestas, no hay diferencias. Nosotros tenemos que preocuparnos de que todo salga bien. Son Fiestas Patrias, eso significa que es de todos y todas los chilenos, por lo tanto yo no voy a polemizar con nadie”.

"Es decisión de él. Lo normal es el palco 21 pero no sé que cambio habrá. El Presidente me dice que va con su niñita y obviamente en ese contexto él planteaba que era mejor usar el otro palco. Y está bien. Es decisión de él, no me voy a involucrar”, comentó.

Sumó que “donde se siente en la noche no es ningún problema, está en su derecho. Fue con su guagua y con su pareja el día de la inaguración y no fue fácil para una niñita de dos meses. Entonces yo entiendo que en la noche él pueda querer estar en el palco más tranquilo con su guagua”.

Agregó que “de mi parte no hay ningún problema. Lo de la pampilla ya dije lo que tenía que decir. Hoy hay una gala preciosa, el ballet y la presentación de ”Giselle” en el Teatro Municipal de Santiago“.

Lee también:

Más sobre:Mario DesbordeGabriel BoricFiestas Patrias18 de septiembre

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Con críticas hacia el gobierno y el segundo proceso constituyente: Matthei lanza primer adelanto de su franja electoral

Avalúo supera los US $35 mil: Interceptan contrabando de medicamentos y baterías en Valparaíso con dirección a Venezuela

Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en el sur del país

Destacando colaboración en materias migratorias y económicas: Marco Rubio envía saludo Chile por las Fiestas Patrias

Chomalí dirige Te Deum con homilía marcada por la contingencia electoral y oposición al aborto y eutanasia

El primer balance de Carabineros en el inicio de Fiestas Patrias: 1 fallecido y 69 accidentes de tránsito

Lo más leído

1.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

2.
Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

3.
Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

4.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

5.
Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

Conoce los desvíos y cortes de tránsito en Santiago por Te Deum Ecuménico este 18 de septiembre

Conoce los desvíos y cortes de tránsito en Santiago por Te Deum Ecuménico este 18 de septiembre

Con críticas hacia el gobierno y el segundo proceso constituyente: Matthei lanza primer adelanto de su franja electoral
Chile

Con críticas hacia el gobierno y el segundo proceso constituyente: Matthei lanza primer adelanto de su franja electoral

Avalúo supera los US $35 mil: Interceptan contrabando de medicamentos y baterías en Valparaíso con dirección a Venezuela

Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en el sur del país

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años
Negocios

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Mercado anticipa pocos efectos en Chile tras decisión de la Fed

La Fed finalmente baja la tasa de interés y se esperan dos recortes más este año

Provocaron suspensión “indefinida” de su programa: ¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk?
Tendencias

Provocaron suspensión “indefinida” de su programa: ¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk?

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

Alejandro Tabilo avanza a en el ATP 250 de Changdú y recupera el número uno de Chile
El Deportivo

Alejandro Tabilo avanza a en el ATP 250 de Changdú y recupera el número uno de Chile

Dónde y a qué hora ver a Newcastle vs. Barcelona por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Napoli por la Champions League

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El cine chileno compite con tres películas en el Festival de Cine de San Sebastián
Cultura y entretención

El cine chileno compite con tres películas en el Festival de Cine de San Sebastián

Jimmy Kimmel fue sacado “indefinidamente” del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos

Destacando colaboración en materias migratorias y económicas: Marco Rubio envía saludo Chile por las Fiestas Patrias
Mundo

Destacando colaboración en materias migratorias y económicas: Marco Rubio envía saludo Chile por las Fiestas Patrias

Trenes a Machu Picchu retoman operaciones tras protestas

Lula advierte que vetará cualquier amnistía para Bolsonaro

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención
Paula

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos