“Yo no voy a polemizar con nadie”: Desbordes suaviza el tono tras tensión con Boric por actividades de Fiestas Patrias

Las tensiones entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el Presidente Gabriel Boric por los cambios en las actividades de celeberación de Fiestas Patrias, podrían llegar a su fin este jueves.

La falta de cueca compartida entre Desbordes (RN) y una autoridad de gobierno y que Boric haya inaugurado las Fiestas Patrias en La Pampilla, generó roces entre ambos.

Esto se suma a que este jueves el Presidente haya solicitado el cambio de palco en la Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago. Esto cuando el protocolo es que el Presidente se siente en el palco 21 junto al alcalde.

Ante esto, este miércoles Desbordes señaló que “ él decidió ahora que no se va a sentar en el palco oficial . El Presidente y el alcalde tenemos un palco, pero desde el retorno a la democracia y antes del 73 los presidentes siempre se sentaron con las principales autoridades en el palco 21”.

“Nos acaban de notificar que él, como va con su guagüita, decidió no sentarse en el 21, sino que se va a sentar en el presidencial. El último que hizo eso fue don Augusto Pinochet, solo te dejo ese dato sobre la mesa”, explicó.

Ahora bien, el tono del alcalde cambió este jueves , pues, al ser consultado sobre la decisión del cambio del palco, Desbordes comentó que “mientras estemos en las fiestas, no hay diferencias. Nosotros tenemos que preocuparnos de que todo salga bien. Son Fiestas Patrias, eso significa que es de todos y todas los chilenos, por lo tanto yo no voy a polemizar con nadie”.

"Es decisión de él. Lo normal es el palco 21 pero no sé que cambio habrá. El Presidente me dice que va con su niñita y obviamente en ese contexto él planteaba que era mejor usar el otro palco. Y está bien. Es decisión de él, no me voy a involucrar”, comentó.

Sumó que “donde se siente en la noche no es ningún problema, está en su derecho. Fue con su guagua y con su pareja el día de la inaguración y no fue fácil para una niñita de dos meses. Entonces yo entiendo que en la noche él pueda querer estar en el palco más tranquilo con su guagua ”.

Agregó que “de mi parte no hay ningún problema. Lo de la pampilla ya dije lo que tenía que decir. Hoy hay una gala preciosa, el ballet y la presentación de ”Giselle” en el Teatro Municipal de Santiago“.