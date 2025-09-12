SUSCRÍBETE
Nacional

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Por primera vez en años, el tradicional primer pie de cueca de la inauguración de las fondas de Santiago no unirá a alcalde y gobierno. El edil lo bailará con la directora de Desarrollo Comunitario del municipio, rompiendo la costumbre de la instancia.

Gabriela MondacaPor 
Gabriela Mondaca
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El 18 de septiembre y la tradicional inauguración de las Fiestas Patrias que se hace en Santiago y de la que participan desde casi siempre alcaldes y presidentes de Chile en ejercicio, han logrado pausar por un momento las diferencias políticas que se puedan dar entre las autoridades.

Así se ha visto, entre otras parejas de baile, a Sebastián Piñera en un primer pie de cueca con la entonces alcaldesa opositora Carolina Tohá, o a Michelle Bachelet haciendo lo propio con Felipe Alessandri o Pablo Zalaquett, alcaldes que en ese momento eran oposición.

Pero este año esa tradición del primer pie de cueca entre alcalde y un representante del Ejecutivo no se llevará a cabo en la Ceremonia de Inauguración de Fiestas Patrias de este martes 16, que se llevará a cabo a las 20:00 horas en el Parque O’Higgins.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

Hoy la realidad encuentra a un municipio encabezado por Mario Desbordes (RN) y un gobierno de izquierda que se ha enfrascado permanentemente en disputas con el edil, sobre todo en este último tiempo a raíz de la intervención en el barrio Meiggs.

En el entorno del alcalde aseveran que el primer pie de cueca y después de haberse analizado incluso la opción de que fuera con alguna concejala, esta vez será junto a la directora de Desarrollo Comunitario, Eleonora Espinoza, la máxima autoridad tras el edil. Junto a ella, de hecho, Desbordes ha publicado videos en redes sociales practicando el tradicional baile chileno.

Fondas Parque OHiggins @danielsaez.cl-00431 (1) la-tercera

Algo diferente a lo que se vio el año pasado con la entonces alcaldesa Irací Hassler (PC) y el Presidente Boric, donde ambos -y afines políticamente- dieron el vamos a la inauguración de la fonda.

Pero desde el equipo del alcalde Desbordes niegan que esto se deba a temas políticos. Y que, encima, hay que considerar que esta vez hay un alcalde y un Presidente hombres.

Es más, sostienen que desde el gobierno no existió un planteamiento para que el alcalde compartiera el primer baile con una secretaria de Estado, como la vocera Camila Vallejo o la titular de Salud, Ximena Aguilera.

Lo que sí estuvo en conversación con Presidencia, señalan desde el municipio, fue que el alcalde bailará con quién él determine. Y que desde un primer momento se planteó que sería Espinoza. De hecho, en el entorno del edil aseguran que esta decisión se mantendrá hasta el final, puesto que no hay tiempo para ensayar con una ministra.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

Lo que sí está confirmado es que tanto el Mandatario como su pareja Paula Carrasco asistirán a la inauguración y los detalles finos de la ceremonia se tratarán en una reunión programada para este viernes a las 3 de la tarde.

Candidatos invitados

En la interna del municipio santiaguino cuentan que el alcalde le venía dando vueltas hace rato a la idea de invitar a los ocho candidatos presidenciales a la inauguración de las fondas, bajo el raciocinio de que al final uno de ellos lo acompañará desde marzo en lo que le queda de administración, incluyendo futuras fondas.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

La invitación se les hizo llegar a los ocho comandos por correo electrónico hace una semana y, hasta el cierre de esta nota, dos respondieron: Evelyn Matthei (UDI), de quien Desbordes es vocero de campaña, dijo que sí, mientras que José Antonio Kast (Republicano) se excusó de asistir. Los otros seis no han confirmado y en Santiago no les pusieron una fecha límite para hacerlo, por lo que el martes 16 les tendrán un espacio reservado en caso de que avisen a última hora que asistirán.

Fuentes de la organización señalan que al enterarse de esto en Cancillería, que cumple un rol asesor en los actos protocolares, se advirtió que ni siquiera el tercer pie de cueca -el más masivo- podía tener a algún candidato presidencial bailando en la tarima, buscando no favorecer a alguno más que a otro. De darse, esto sería en una explanada.

Por otro lado, en las huestes municipales aseveran que se han recibido solicitudes de diversas embajadas o instituciones para asistir, las que se están analizando, en la consideración que el aforo será de 1.200 personas.

