Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

Finalmente no hubo baile de cueca entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), y una autoridad de gobierno. Así concluyó la inauguración de las Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins la noche de este martes, un evento que ya venía marcado por una polémica que sólo fue escalando desde el viernes, cuando La Tercera contó que en ese puntapié se rompería la tradición de que el edil bailara junto a un representante del Ejecutivo, algo que se había hecho reiteradamente en años anteriores.

Aunque Desbordes enfrentó el tema y desestimó que existiera una polémica -argumentando que aquello no era una tradición formal ni se había planteado en las reuniones de coordinación con el gobierno-, lo cierto es que el ambiente se tensó aún más el lunes, luego de que el Presidente Gabriel Boric diera por inauguradas oficialmente las Fiestas Patrias en Coquimbo , en La Pampilla, y no en Santiago, como ocurre desde hace más de un siglo. Eso escaló el conflicto.

En el municipio interpretaron la decisión como un desaire político. Recordaron que durante toda la gestión de la exalcaldesa comunista Irací Hassler, el Mandatario había elegido el Parque O’Higgins para dar el puntapié inicial a las celebraciones de septiembre.

Pero la tensión entre las partes podría sumar otro capítulo a la vuelta de la esquina: este jueves, a las 18:00 horas, se realizará la tradicional Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago. Por protocolo, el Presidente generalmente comparte el palco 21 junto al alcalde.

Sin embargo, según dijo Desbordes, “él decidió ahora que no se va a sentar en el palco oficial. El Presidente y el alcalde tenemos un palco, pero desde el retorno a la democracia y antes del 73, los presidentes siempre se sentaron con las principales autoridades en el palco 21”.

Y cerró: “Nos acaban de notificar que él, como va con su guagüita, decidió no sentarse en el 21, sino que se va a sentar en el presidencial. El último que hizo eso fue don Augusto Pinochet, solo te dejo ese dato sobre la mesa”.

Un 18 incómodo

La última imagen de Boric inaugurando las fondas en el Parque O’Higgins quedó registrada en las portadas de los diarios en 2024. No solo bailó cueca con Hassler -a quien dedicó elogios por su gestión en la comuna-, sino que también aprovechó la ocasión para presentar públicamente a Paula Carrasco, quien meses después se convirtió en la madre de su primera hija, Violeta Boric Carrasco.

El único año en que Boric se restó de bailar la cueca fue en 2023, cuando se excusó por una “pequeña lesión” en una pierna.

Todo este contexto desembocó en una inauguración marcada por incomodidades y gestos elocuentes entre ambas autoridades. El primer momento tenso ocurrió apenas llegó el Presidente Boric al Parque O’Higgins, cerca de las 20:50 horas del martes.

A la entrada lo esperaba el alcalde Desbordes, pero el Mandatario no lo saludó como dueño de casa. En cambio, se dirigió de inmediato a saludar a los niños de la Escuela Libertadores de Chile, quienes luego participarían en una presentación de cueca.

La situación fue reconocida por el propio Desbordes. Esta mañana, en conversación con Mucho Gusto de Mega, comentó: “ No sé si el Presidente no me saludó porque no me vio, o no me quiso saludar ”. De todas formas, aseguró que posteriormente, ya en el acto oficial, pudieron intercambiar algunas palabras.

El alcalde volvió a insistir en su molestia por el cambio de lugar de la inauguración: “No considero correcto que el año pasado la inaugurara en Santiago con alguien de su sector y ahora que no hay alguien de su sector se vaya a Coquimbo”, sumando en Radio Infinita que “la verdad que no me interesa polemizar con él, pero se equivocó el Presidente“.

En esa última entrevista expuso que al revisar registros históricos “no encontramos ningún ejemplo del Presidente Allende, del Presidente Alessandri, de ninguno de los presidentes. Históricamente, en dictadura y en democracia, las fondas se inauguraron en el Parque O’Higgins“.

Foto: Aton Chile.

También calificó como provocativo el discurso de Boric en La Pampilla , donde el Presidente explicó explícitamente por qué la ceremonia no se hacía en el Parque O’Higgins. “Cuando uno es Presidente no puede darse gustos personales, no puede hacer lo que quiera. Al revés: tiene menos libertad que un ciudadano común para hacer lo que se le dé la gana. Creo que se equivocó; actuó más el militante que el Jefe de Estado”, remarcó Desbordes.

El discurso y las pifias

La tensión no terminó ahí. El alcalde abrió los discursos oficiales con un llamado a la unidad, aunque no dejó fuera críticas al trabajo de la Convención Constitucional y a la gestión del estallido social de 2019.

“Era importante dejar ciertos puntos sobre la mesa: restablecer el orden, el cumplimiento de la ley. Este país, para tener la unidad que necesitamos, requiere respeto, apoyo y una actitud de Estado por parte de las autoridades. Quien sea el Presidente o Presidenta debe salir de su trinchera personal y actuar con altura de miras”, planteó en Mega esta mañana Desbordes.

Luego reconoció: “ Hago un discurso político, soy político. Y Santiago fue una de las comunas que más sufrió durante el estallido. Por eso hice un gesto a Carlos Siri (dueño de la ex Fuente Alemana)”.

En ese momento, durante la noche del martes comenzaron a escucharse silbidos desde el público, especialmente cuando el alcalde mencionó al Presidente Boric.

Según relató esta mañana el edil, tuvo que “salirse del libreto” para pedir calma y respeto. Agregó que las pifias comenzaron incluso antes, cuando arribó la candidata presidencial Jeannette Jara (PC).

“Pasó que la Presidencia nos pidió varias entradas, se le mandaron 100 más, y de repente la barra que llevó la Presidencia empezó a gritar por Jara, por la candidata, y eso generó una reacción del resto del público. Se empezó a producir un tema de barras”, dijo en el matinal.

Tras los discursos, los asistentes dieron paso a los bailes de cueca. El alcalde de Santiago terminó bailando siete, mientras que el Presidente solo uno, junto a su pareja Paula Carrasco.

La relación tirante entre Desbordes y el Ejecutivo, en todo caso, no empezó por Fiestas Patrias. Ya venía marcándose así desde hace mucho antes, graficado esto en el cruce de declaraciones de inicios de agosto entre el edil y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, a propósito de la intervención en barrio Meiggs. Mientras la autoridad comunal decía que llegó a hacerse cargo del problema “desde cero” en enero, la secretaria de Estado señaló que venía al menos desde 2022.