Boric y Desbordes buscan dejar atrás pugnas de Fiestas Patrias con llamados a la unidad en inauguración de fondas del Parque O’Higgins

El Presidente Boric y el alcalde Desbordes se saluda en la inauguración de las fondas del Parque O'Higgins. Foto: Aton Chile.

A las 21.38 horas de este martes, tras recitar una décima, el Presidente Gabriel Boric dio por inauguradas las fondas oficiales del Parque O’Higgins, cuya víspera estuvo marcada por la pugna que sostuvo con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Esto, luego de que a la autoridad comunal no le cayera del todo bien que el mandatario diera por inauguradas las celebraciones dieciocheras el pasado lunes 15 de septiembre al realizar un discurso en La Pampilla, en la Región de Coquimbo: “Hace casi 200 años las fondas son ahí mismo (en el Parque O’Higgins). Hace más de 100 oficialmente son ahí, así que no voy a discutir ni voy a polemizar con nadie”, sostuvo luego el alcalde de Santiago.

Y, además, esta controversia estuvo antecedida con la decisión de Desbordes de bailar el primer pie de cueca con la directora de Desarrollo Comunitario de Santiago, Eleonora Espinoza -lo que finalmente aconteció esta noche-, y no con una representante del Ejecutivo, rompiéndose así otra tradición instalada en los últimos años.

Sin embargo, el alcalde Desbordes abrió la cita con un discurso en donde llamó a la unidad y, mientras se escuchaban algunas silbatinas a autoridades presentes, pidió a los asistentes que “nos hagamos cariño entre todos”.

“Somos una nación libre, abierta y hospitalaria, multicultural, y a cada generación le toca la tarea de dar forma a esa unidad que contiene en sí todas esas diferencias políticas, religiosas y sociales. Esto no es posible sin apertura, sin respeto, sin tolerancia y solidaridad. No es posible sin la consciencia de que juntos formamos parte del mismo cuerpo”, indicó luego en su alocución.

Desbordes cerró deseando que “nos reencontremos con esa unidad y esa chilenidad que, a ratos, echamos de menos en quienes tenemos el poder”.

A las 21.15, el Presidente Boric subió al escenario, y aludió de inmediato al jefe comunal. “Como bien decía recién el alcalde Desbordes, hay algo que nos une y es justamente esta bandera”, para luego agregar que “como bien decía el alcalde, seguramente la fiesta que se desarrolla en el Parque O’Higgins, antes el Parque Cousiño, es una de las más antiguas del país”.

Con posterioridad, el mandatario sostuvo que “además del cariño al que invitaba el alcalde de Desbordes, que comparto, nos tocó, como bien decía él, compartir y discutir de buena fe, tratando de atender a la mejor versión del argumento del contrario en momentos muy difíciles. Y logramos ponernos de acuerdo, pese a que pensamos diferente, yo creo que eso es valioso”.

“Yo les quiero pedir a todos ustedes, como decía el alcalde Desbordes, que nos queramos y que nos cuidemos, y en particular, que si van a manejar, no tomen, no tomen alcohol”, agregó, en medio del aplauso de los presentes.

La jornada

La última inauguración de Fiestas Patrias de Boric comenzó con su arribo al Parque O’Higgins a las 20.50 de este martes.

A las 21.04, entre aplausos y silbatinas, el mandatario hizo ingreso a la Gran Fonda de Chile junto a su pareja, Paula Carrasco, y su pequeña hija Violeta.

Ahí lo lo esperaban diversas autoridades, incluyendo al alcalde Desbordes, a quien saludó con un caluroso apretón de manos.

Tras esto, el Orfeón de Carabineros interpretó el himno nacional.

Ya a las 21.10, el alcalde Desbordes tomó la palabra, en un discurso cargado de llamados a la unidad, pero también de discursos diferenciadores con el oficialismo.

Y 15 minutos después, el Presidente Boric subió al escenario, donde, al finalizar su alocución, recitó sus ya tradicionales décimas.

“En la Pampilla o Santiago/ Renaico o Puerto Montt/ Se desata la pasión/ Y se celebra destajo”, comenzó relatando el mandatario.

Asimismo, recordó que su participación de esta noche en la inauguración de las fondas es la última que realiza como mandatario.

“Es mi último 18/ Con la banda tricolor/ Pienso en irme, no hay dolor/ No hay lugar para mañosos/ Es verdad, yo estoy dichoso/ Del trabajo y la gestión”, recitó.

“Hoy y siempre lucharemos/ Para que Chile sea mejor/ Yo les digo con ardor/ No bajemos la bandera/ Que brille siempre la estrella/ ¡Viva Chile! ¡Sí, señor!“, fueron algunos de sus versos.

Tras cartón, a las 21.38 procedió a cortar la cinta tricolor inaugural junto al alcalde de Santiago, con quien luego intercambió los trozos cortados por cada uno.

Luego, integrantes del club de huasos Gil Letelier les ofrecieron a ambas autoridades la tradicional “chica en cacho”, para minutos después, a las 21.40, comenzar con los pies de cueca.

Boric abrió los fuegos junto a su pareja, Paula Carrasco, mientras que, tal como lo había anunciado, el alcalde Desbordes lo hizo con la directora de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Santiago, Eleonora Espinoza.

Para el segundo pie de cueca, se sumaron el presidente del Senado, José Manuel Ossandón, y estudiantes de la escuela Libertadores de Chile, de la comuna de Santiago, quienes vistieron trajes típicos para el baile.

Finalmente, en un tercer baile, subieron al escenario el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, y el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán.

Pasadas las 21.50, el jefe de Estado se retiró del Parque O’Higgins acompañado por la escolta presidencial.