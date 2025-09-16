Boric atiza pugna con Desbordes en inicio de celebraciones de Fiestas Patrias

“Generalmente las Fiestas Patrias dicen que se abren en el Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago. Pero hoy las Fiestas Patrias en Chile se abren desde La Pampilla, en Coquimbo“.

Con esta frase, y desde un escenario frente a miles de asistentes, este lunes 15 de septiembre el Presidente Gabriel Boric dijo haber inaugurado oficialmente la semana de celebraciones dieciocheras para Chile, en la Región de Coquimbo. Un gesto simbólico que a ojos del gobierno buscó descentralizar las festividades, pero que no cayó del todo bien a 462 kilómetros al sur, en la comuna de Santiago.

Y es que el Mandatario decidió dar por iniciadas las fondas fuera del Parque O’Higgins, el tradicional epicentro oficial para el arranque de las celebraciones que cada año reciben al Jefe de Estado de turno para el corte de cinta y el clásico pie de cueca. La decisión no pasó inadvertida para el alcalde Mario Desbordes (RN), quien reconoció su incomodidad, aunque aseguró que no quiere escalar la polémica, a pesar de que en su entorno incluso dicen que no estaba enterado de lo que haría el Presidente en el norte.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

“La verdad es que creo que hay que estar a la altura de los cargos. Yo soy alcalde de Santiago y tengo que cuidar lo que corresponde como alcalde, en términos protocolares. Hace casi 200 años las fondas son ahí mismo (en el Parque O’Higgins). Hace más de 100 oficialmente son ahí, así que no voy a discutir ni voy a polemizar con nadie”, dijo el jefe comunal tras una actividad en La Moneda este martes, donde se reunió en el Ministerio del Interior con motivo de los refugiados palestinos que arribaron a Chile tras salir de Gaza.

Pero a pesar de querer aplacar la polémica, la misma ya estaba instalada, más aun considerando que el año pasado Boric asistió el 16 de septiembre a la inauguración con la entonces alcaldesa oficialista Irací Hassler (PC), con La Pampilla desarrollándose en paralelo.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

En Palacio resuena la idea de que esta decisión era un pendiente: darle a regiones, y en particular a La Pampilla, el peso simbólico que merece al ser la celebración más masiva de Fiestas Patrias del país.

La visita se concretó luego de que el alcalde coquimbano, Alí Manouchehri (Ind.), extendiera una invitación formal al Mandatario para que se sumara a la inauguración. El edil buscó poner en valor que es en Coquimbo donde se celebra la fiesta más multitudinaria del país y así tratar de abrir la posibilidad de que, en el futuro, otros presidentes también den el puntapié inicial desde la comuna puerto.

Junto a Boric viajaron el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo. Allá fue recibido por el gobernador de la región, Cristóbal Juliá, y el delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna.

La controversia se cruzó con otra que ya había dado que hablar apenas el viernes de la semana pasada: la decisión de Desbordes de bailar el primer pie de cueca con la directora de Desarrollo Comunitario de Santiago, Eleonora Espinoza, y no con una representante del Ejecutivo , rompiéndose así otra tradición instalada en los últimos años.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

“Hemos estado trabajando para tener una linda inauguración de las Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins. Preparamos una fiesta respetuosa de todos y que trae de vuelta varias tradiciones. (…) Es evidente que no puedo bailar con el Presidente, por lo que lo haré con un directivo del municipio”, escribió el alcalde en su cuenta en X la semana pasada.

Su publicación fue comentada por el propio Boric, quien respondió estar “de acuerdo con el alcalde Desbordes”, aplacando la idea de que existiera un conflicto.

Al cierre de esta edición, aún se esperaba el discurso de apertura de las fondas en el Parque O’Higgins que tanto Desbordes como Boric harían.

Antes de que eso ocurriese, el alcalde había reforzado su postura en torno al tema: “No voy a hablar de molestia. Evidentemente hoy día es un día especial para Santiago, es la inauguración de las fondas, y hay que estar a la altura de los cargos. (…) No tengo ninguna intención de polemizar con el Presidente”.

EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

Una práctica del siglo XX

Mientras tanto, a solo horas de que el Parque O’Higgins abriera sus puertas para recibir a miles de asistentes, el municipio difundió una minuta recordando la importancia histórica de este evento y, en particular, de su condición de ser el lugar oficial para el inicio de Fiestas Patrias.

“El Parque O’Higgins -antiguamente Parque Cousiño o La Pampilla- es sede de las celebraciones patrias desde el siglo XIX. Fue inaugurado en 1873 y desde fines de ese siglo comenzaron a instalarse ramadas y fondas en su interior”, dice el documento.