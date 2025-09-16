SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Boric atiza pugna con Desbordes en inicio de celebraciones de Fiestas Patrias

El Presidente abrió la puerta a una nueva polémica con un alcalde con el que el gobierno se ha enfrascado en más de una disputa. Esta vez, luego de que el Mandatario diera por inauguradas las fondas en La Pampilla, lejos del Parque O’Higgins, donde tradicionalmente se da el puntapié oficial.

Gabriela MondacaPor 
Gabriela Mondaca

“Generalmente las Fiestas Patrias dicen que se abren en el Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago. Pero hoy las Fiestas Patrias en Chile se abren desde La Pampilla, en Coquimbo“.

Con esta frase, y desde un escenario frente a miles de asistentes, este lunes 15 de septiembre el Presidente Gabriel Boric dijo haber inaugurado oficialmente la semana de celebraciones dieciocheras para Chile, en la Región de Coquimbo. Un gesto simbólico que a ojos del gobierno buscó descentralizar las festividades, pero que no cayó del todo bien a 462 kilómetros al sur, en la comuna de Santiago.

Y es que el Mandatario decidió dar por iniciadas las fondas fuera del Parque O’Higgins, el tradicional epicentro oficial para el arranque de las celebraciones que cada año reciben al Jefe de Estado de turno para el corte de cinta y el clásico pie de cueca. La decisión no pasó inadvertida para el alcalde Mario Desbordes (RN), quien reconoció su incomodidad, aunque aseguró que no quiere escalar la polémica, a pesar de que en su entorno incluso dicen que no estaba enterado de lo que haría el Presidente en el norte.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

“La verdad es que creo que hay que estar a la altura de los cargos. Yo soy alcalde de Santiago y tengo que cuidar lo que corresponde como alcalde, en términos protocolares. Hace casi 200 años las fondas son ahí mismo (en el Parque O’Higgins). Hace más de 100 oficialmente son ahí, así que no voy a discutir ni voy a polemizar con nadie”, dijo el jefe comunal tras una actividad en La Moneda este martes, donde se reunió en el Ministerio del Interior con motivo de los refugiados palestinos que arribaron a Chile tras salir de Gaza.

Pero a pesar de querer aplacar la polémica, la misma ya estaba instalada, más aun considerando que el año pasado Boric asistió el 16 de septiembre a la inauguración con la entonces alcaldesa oficialista Irací Hassler (PC), con La Pampilla desarrollándose en paralelo.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

En Palacio resuena la idea de que esta decisión era un pendiente: darle a regiones, y en particular a La Pampilla, el peso simbólico que merece al ser la celebración más masiva de Fiestas Patrias del país.

La visita se concretó luego de que el alcalde coquimbano, Alí Manouchehri (Ind.), extendiera una invitación formal al Mandatario para que se sumara a la inauguración. El edil buscó poner en valor que es en Coquimbo donde se celebra la fiesta más multitudinaria del país y así tratar de abrir la posibilidad de que, en el futuro, otros presidentes también den el puntapié inicial desde la comuna puerto.

Junto a Boric viajaron el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo. Allá fue recibido por el gobernador de la región, Cristóbal Juliá, y el delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna.

La controversia se cruzó con otra que ya había dado que hablar apenas el viernes de la semana pasada: la decisión de Desbordes de bailar el primer pie de cueca con la directora de Desarrollo Comunitario de Santiago, Eleonora Espinoza, y no con una representante del Ejecutivo, rompiéndose así otra tradición instalada en los últimos años.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

“Hemos estado trabajando para tener una linda inauguración de las Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins. Preparamos una fiesta respetuosa de todos y que trae de vuelta varias tradiciones. (…) Es evidente que no puedo bailar con el Presidente, por lo que lo haré con un directivo del municipio”, escribió el alcalde en su cuenta en X la semana pasada.

Su publicación fue comentada por el propio Boric, quien respondió estar “de acuerdo con el alcalde Desbordes”, aplacando la idea de que existiera un conflicto.

Al cierre de esta edición, aún se esperaba el discurso de apertura de las fondas en el Parque O’Higgins que tanto Desbordes como Boric harían.

Antes de que eso ocurriese, el alcalde había reforzado su postura en torno al tema: “No voy a hablar de molestia. Evidentemente hoy día es un día especial para Santiago, es la inauguración de las fondas, y hay que estar a la altura de los cargos. (…) No tengo ninguna intención de polemizar con el Presidente”.

EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

Una práctica del siglo XX

Mientras tanto, a solo horas de que el Parque O’Higgins abriera sus puertas para recibir a miles de asistentes, el municipio difundió una minuta recordando la importancia histórica de este evento y, en particular, de su condición de ser el lugar oficial para el inicio de Fiestas Patrias.

“El Parque O’Higgins -antiguamente Parque Cousiño o La Pampilla- es sede de las celebraciones patrias desde el siglo XIX. Fue inaugurado en 1873 y desde fines de ese siglo comenzaron a instalarse ramadas y fondas en su interior”, dice el documento.

La minuta añade que “la inauguración oficial de las fondas con autoridades y un pie de cueca es una práctica que se consolidó en las últimas décadas del siglo XX y se institucionalizó en el siglo XXI. Una de las fondas más emblemáticas, ‘La Grandiosa Bertita’, fue en varias oportunidades la fonda oficial elegida para inaugurar las celebraciones”.

Más sobre:Fiestas PatriasGabriel BoricMario DesbordesFiesta de la PampillaFondasParque O´HigginsSantiago

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Karina Milei desiste de medida cautelar por audios filtrados: “No afecta la Seguridad Nacional ni la intimidad familiar”

Robo en Labocar: Carabineros confirma tres detenidos tras allanamientos en 11 domicilios de la Región Metropolitana

Detienen a sujeto por intento de atropello a carabinera en las inmediaciones del Aeropuerto de La Serena

Informe alerta que el gobierno incumplirá otra vez la meta fiscal este año, con un déficit estructural de 2,5% del PIB

Impugnación a la candidatura senatorial de Ximena Rincón desata guerra entre los comandos de Matthei y Jara

Multa y voto extranjero: diputados PS deponen su rebelión y anuncian apoyo a acuerdo por reformas electorales

Lo más leído

1.
La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

2.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

3.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

4.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

5.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Servicios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Robo en Labocar: Carabineros confirma tres detenidos tras allanamientos en 11 domicilios de la Región Metropolitana
Chile

Robo en Labocar: Carabineros confirma tres detenidos tras allanamientos en 11 domicilios de la Región Metropolitana

Detienen a sujeto por intento de atropello a carabinera en las inmediaciones del Aeropuerto de La Serena

Impugnación a la candidatura senatorial de Ximena Rincón desata guerra entre los comandos de Matthei y Jara

Informe alerta que el gobierno incumplirá otra vez la meta fiscal este año, con un déficit estructural de 2,5% del PIB
Negocios

Informe alerta que el gobierno incumplirá otra vez la meta fiscal este año, con un déficit estructural de 2,5% del PIB

Comisión de Hacienda de la Cámara aprobaría este miércoles proyecto de subsidio al empleo

Sindicatos de la banca piden cambiar la ley para reponer el feriado bancario eliminado por la CMF

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas
Tendencias

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Copa Libertadores: Racing da el primer golpe en casa de Vélez y pone medio pie en semifinales
El Deportivo

Copa Libertadores: Racing da el primer golpe en casa de Vélez y pone medio pie en semifinales

Deslucido estreno: dos penales de Mbappé permiten la remontada de Real Madrid ante Marsella en la Champions

Con un encuentro incluido: la divertida respuesta del Mono Sánchez tras la frase del Presidente Boric

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025
Cultura y entretención

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

Incluye una “versión insólita”: Fito Páez sorprende en su sesión Tiny Desk

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025

Karina Milei desiste de medida cautelar por audios filtrados: “No afecta la Seguridad Nacional ni la intimidad familiar”
Mundo

Karina Milei desiste de medida cautelar por audios filtrados: “No afecta la Seguridad Nacional ni la intimidad familiar”

Comunidad Palestina de Chile emplaza al gobierno a pasar a “acciones concretas” tras informe de investigadores de la ONU que acusa a Israel de genocidio

Trasladan de urgencia al hospital al expresidente brasileño Jair Bolsonaro

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse