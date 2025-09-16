Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Descontento. Así se le vio la tarde de este martes al alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), en una visita que realizó a La Moneda.

Si bien el jefe comunal acudió a la Casa de Gobierno a una reunión en el Ministerio del Interior en relación a los refugiados palestinos que arribaron a Chile tras salir de Gaza, el interés de la prensa que cubre Palacio estaba puesta en la molestia que le habría generado la decisión del Presidente Gabriel Boric de inaugurar las Fiestas Patrias en La Pampilla, Coquimbo, y no como es tradicional en el Parque O’Higgins, en Santiago.

“Generalmente las Fiestas Patrias dicen que se abren en el Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago. Pero hoy las Fiestas Patrias en Chile se abren desde La Pampilla, en Coquimbo“, dijo el Mandatario la noche de ayer lunes para dar inicio a la festividad.

El alcalde fue requerido directamente por el disgusto que supuso para su administración que el Jefe de Estado rompiera la tradición y si cree que dicha determinación tiene un componente político, dado que en años anteriores, bajo el mando de Irací Hassler (PC), el inicio del “18″ se mantuvo en el recinto capitalino. “Habría que preguntarle al Presidente”, respondió.

Desbordes, profundizando un poco más en su respuesta, señaló: " La verdad es que creo que hay que estar a la altura de los cargos. Yo soy alcalde de Santiago y tengo que cuidar lo que corresponde como alcalde, en términos protocolares, etcétera. Lo que no me cabe ninguna duda es que hace casi 200 años las fondas son ahí mismo (en el Parque O’Higgins). Hace más de 100 oficialmente son ahí, así que no voy a discutir, ni voy a polemizar con nadie”.

Y luego reforzó: “No voy a hablar de molestia. Evidentemente, hoy día es un día especial para Santiago, es la inauguración de las fondas, y hay que estar a la altura de los cargos. Y yo voy a hacer todo lo posible siempre por estar a la altura del cargo. A veces, como ser humano, uno se puede equivocar, pero en mi caso, y me equivoco seguido, hoy día es un día muy especial, así que no tengo ninguna intención de polemizar con el Presidente".

El jefe comunal, además, fue inquirido sobre el contenido del discurso que entregará esta noche en la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins. Esto, porque ha trascendido, según The Clinic, que en su alocución Desbordes tiene planificado cuestionar la decisión de Boric.

“No puedo (adelantar detalles del discurso), es todo secreto. Pero es un discurso que está pensando en Chile, en saludar nuestras Fiestas Patrias, en destacar que es la fonda más grande del país, pero además es la más tradicional, es donde se han iniciado históricamente nuestras fiestas. Y un discurso que también, obviamente, aprovechar la tremenda tribuna, para hacer un llamado a Chile entero en términos de paz social, de colaboración, respeto cívico”, retrucó.

“Ningún inconveniente”

Poco después, Desbordes volvió a ser abordado en La Moneda, para referirse sobre la supuesta negativa a bailar un pie de cueca con una representante del Ejecutivo en el inicio de las festividades en la capital.

En primer lugar, el alcalde de Santiago planteó que “no hay ningún antecedente que genere el sustento para afirmar que es una tradición. No es una tradición, no lo ha sido nunca, nunca fue tema, nunca se conversó”.

Según el jefe comunal, lo sucedido en administraciones pasadas fue más bien fortuito. “Lo que pasa es que la Presidenta Bachelet era mujer y el alcalde era hombre y bailaban juntos, pero en algún minuto la Presidenta bailó con su hijo, con Sebastián Dávalos. El Presidente de la República coincidió que don Sebastián Piñera, siendo hombre, la alcaldesa era doña Carolina Tohá, bailaron juntos (...) En los tres años anteriores que el Presidente (Boric) inauguró aquí en el parque O’Higgins, la alcaldesa era mujer, y era una coincidencia”.

Sobre la planificación para esta noche, el alcalde adelantó que “voy a bailar con la Dideco ¿Y qué problema habría de bailar con alguna autoridad de gobierno? Cero".

“El otro día bailé con la subsecretaria de Turismo, estuvo entretenido, en La Piojera”. “¿Cuál es el problema de bailar con alguna de las damas del gobierno, alguna subsecretaria, ministra, lo que sea, jefa de división? No hay ningún inconveniente”, afirmó.