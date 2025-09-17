SUSCRÍBETE
Nacional

“Es mi último 18 con la banda tricolor”: las décimas de Boric en el Parque O’Higgins

El mandatario recitó sus ya tradicionales décimas al inaugurar las fondas del recinto capitalino.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

Como ya es tradición, el Presidente Gabriel Boric recitó este martes un grupo de décimas en el marco de la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins, con motivo de la celebración de Fiestas Patrias.

En la ocasión, recordó que Chile posee “muchas tradiciones muy bonitas y una que honramos son las décimas. Y yo de puño y letra les preparé una décimas viniendo para acá”, les señaló a los presentes.

A continuación, comenzó:

En la Pampilla o Santiago,

Renaico o Puerto Montt,

Se desata la pasión

Y se celebra destajo,

Encumbrando todos los vasos,

Desde Huara y hasta Angol,

Todos brindan en Cholchol,

en Visviri y Navarino,

Y como rico está el vino,

Póngale bueno en Lolol.

He recorrido Chile entero,

He visto orgullo en mi patria,

En Arica, en Codpa y Chaca,

En sus ríos, sus esteros,

Por eso le pongo esmero,

Le canto esta compadre,

Estas décimas de sangre,

Donde nazco y donde muero,

Mi corazón se lo entrego,

No lo tome con vinagre.

Es mi último 18,

Con la banda tricolor,

Pienso en irme, no hay dolor,

No hay lugar para mañosos,

Es verdad, yo estoy dichoso,

Del trabajo y la gestión,

Saludo hoy a Concepción,

Valparaíso indomable,

Magallanes inefable,

Allá está mi corazón.

Chilenos y chilenas,

Patria dulce de mi vida,

No se acaba la partida,

Nunca seremos ajenos,

Hoy y siempre lucharemos,

Para que Chile sea mejor,

Yo les digo con ardor,

No bajemos la bandera,

Que brille siempre la estrella,

¡Viva Chile! ¡Sí, señor!

Las décimas del mandatario fueron celebradas con aplausos y vítores por parte del público, en lo que fue su último discurso de Fiestas Patrias como jefe de Estado.

