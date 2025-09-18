SUSCRÍBETE
Política

En la antesala del Te Deum: Presidente Boric llama a “ser conscientes de la importancia de la democracia” en año electoral

“Es importante que nos queramos, que nos respetemos, que seamos capaces de conversar entre nosotros, de acoger la diversidad que existe en Chile", reflexionó el jefe de Estado.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Santiago, 18 de septiembre de 2025. Presidente Gabriel Boric recibe honores al salir del Palacio La Moneda camino a la Catedral Metropolitana para el Te Deum Ecumenico Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

Desde el Palacio de La Moneda y minutos antes de dirigirse a la Catedral de Santiago, el Presidente Gabriel Boric conversó brevemente con la prensa sobre el carácter de estas Fiestas Patrias.

“Espero que no solo en la homilía sino que en las celebraciones que se den a lo largo del país tengamos perspectiva histórica de lo que significa la independencia de Chile y más aún en un año electoral, ser conscientes de la importancia de la democracia, de poder decidir como pueblo respecto de nuestro propio destino y sentirnos parte de una misma sociedad”, dijo al ser consultado sobre sus expectativas del Te Deum Ecuménico, considerando las próximas elecciones presidenciales y a que esta es la última ceremonia de su periodo como mandatario.

El jefe de Estado, además, invitó a reflexionar sobre “qué es lo que nos une como chilenos, los símbolos patrios, sin lugar a duda, nuestros colores que nos enorgullecen, pero es mucho más que eso, es un sentido de pertenencia a un destino común”.

“Es importante que nos queramos, que nos respetemos, que seamos capaces de conversar entre nosotros, de acoger la diversidad que existe en Chile y yo por lo menos puedo decirles, hoy 18 de septiembre del año 2025, que estoy profundamente orgulloso de nuestro país", concluyó.

Luego de concluir la breve conversación con la prensa que lo esperaba fuera del palacio presidencial, Boric se dirigió al Ford Galaxie que habitualmente traslada a los mandatarios a esta ceremonia.

