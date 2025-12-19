SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    EE.UU. lanza un “ataque masivo” contra ISIS en Siria en represalia por la muerte de tres estadounidenses

    El jefe del Pentágono dice que la operación “no es el comienzo de una guerra, sino una declaración de venganza”

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen de contexto.

    Las autoridades estadounidenses informaron este viernes de que han lanzado un “ataque masivo” contra objetivos de Estado Islámico (iSIS) en Siria, en respuesta al ataque perpetrado durante el fin de semana pasado en la provincia siria de Palmira que se saldó con la muerte de tres estadounidenses, incluidos dos militares.

    “Tropas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas de Estado Islámico en Siria. Este ataque masivo se produce tras el del 13 de diciembre contra fuerzas estadounidenses y aliadas”, anunció el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de su perfil en la red social X.

    El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que la operación, denominada ‘Ataque ojo de halcón’, “no es el comienzo de una guerra, sino una declaración de venganza”.

    “Hoy hemos perseguido y matado a nuestros enemigos. A muchos. Y seguiremos haciéndolo”, celebró.

    Así, aseguró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump como presidente, “nunca dudará ni cederá en la defensa” del pueblo estadounidense".

    “Como dijimos inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a los estadounidenses -en cualquier parte del mundo-, pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad”, expresó.

    El ataque perpetrado en el centro de Siria cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra el grupo yihadista se saldó con la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa y de un intérprete civil.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, lamentó “la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria” y afirmó que se había tratado de un “ataque de Estado Islámico contra Estados Unidos y Siria” en “una zona que no está totalmente controlada” por las autoridades sirias.

