    Mundo

    Ejército israelí lanza nuevos ataques contra el sur de Beirut

    El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichay Adraee, difundió una “advertencia urgente” a los habitantes del barrio de Ghobeiri, en la capital libanesa, para que evacuaran inmediatamente el lugar.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El Ejército de Israel efectuó en la madrugada del jueves local (noche de Chile) un nuevo ataque aéreo sobre los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, y emitió nuevas órdenes de evacuación para sus residentes, afirmando que está actuando contra el partido-milicia chií Hezbolá.

    Medios como el diario libanés L’Orient-Le Jour y la cadena qatarí Al Jazeera dieron a conocer la noticia, después de que el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichay Adraee, difundiera una “advertencia urgente” a los habitantes del barrio de Ghobeiri.

    “Ustedes se encuentran cerca de instalaciones que pertenecen a Hezbolá. Por su seguridad y la de sus familias, se les exige evacuar estos edificios inmediatamente y alejarse de ellos a una distancia no menor de 300 metros como se muestra en el mapa”, indicó Adraee en redes sociales.

    Apenas una hora antes, el mismo vocero del Ejército israelí había emitido un mensaje similar, esta vez dirigido a los residentes de Haret Hreik, cerca del Aeropuerto Internacional Rafik Hariri.

    Poco después de ello, el Ministerio de Salud libanés dio a conocer en un comunicado, recogido por la agencia de noticias estatal NNA, que dos ataques de Israel contra la carretera que lleva al aeropuerto mataron al menos a tres personas e hirieron a otras seis.

    Estas cifras se suman a los 72 muertos y 437 heridos que dejan ya los ataques de Israel en el Líbano, luego de que Hezbolá atacara con misiles y drones el territorio israelí en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, el pasado sábado.

    Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra su vecino del norte a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia y que, por ello, no viola el pacto.

    Sin embargo, las autoridades libanesas se han mostrado críticas con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

    El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Pero el Ejército israelí mantuvo cinco puestos en el territorio libanés, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

