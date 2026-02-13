SUSCRÍBETE POR $1100
    El Parlamento de Venezuela pospone la votación sobre la ley de amnistía para presos políticos

    El aplazamiento se debe a las discrepancias de los diputados sobre un artículo que pide a los beneficiarios del indulto que se pongan a disposición de las autoridades para reconocer sus delitos aunque no sean culpables de ellos.

    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El Parlamento de Venezuela pospuso hasta la próxima semana la votación final sobre la ley de amnistía para presos políticos propuesta por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, debido a las discrepancias de los diputados sobre un artículo de la legislación.

    En la sesión celebrada este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó hasta el artículo sexto de la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, pero no se logró un acuerdo con respecto al séptimo, que es clave para definir qué tipo de perfiles quedarán excluidos de este beneficio.

    Su borrador señala que la amnistía es para todas aquellas personas que se encuentren o puedan “ser procesadas o condenadas por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos”, siempre que “esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia” de la normativa.

    En concreto, hubo discrepancias con respecto a la redacción del texto, ya que pide a los beneficiarios de la amnistía que fueron condenados y posteriormente se exiliaron por el régimen chavista que se pongan “a derecho”, es decir, a disposición de las autoridades pertinentes para reconocer sus delitos.

    El diputado opositor Luis Florido, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), indicó que había que modificar el artículo porque, a su juicio, la solicitud de presentación ante la justicia implica una presunción de culpabilidad a las personas que estén siendo procesadas.

    “¿Qué es lo que pasa con este artículo? Cuando usted dice ‘siempre que esté a derecho’, sencillamente está diciendo que la persona que va a acogerse a la ley de amnistía, al ponerse a derecho, es culpable”, explicó Florido, reiterando que no pueden declararse responsables de crímenes que no han cometido.

    Ante el debate, la diputada opositora Nora Bracho, quien antes había afirmado que la ley debe ser amplia e incluir a todos los exiliados, perseguidos y presos por razones políticas en el mundo, pidió el aplazamiento del artículo, tras lo que quedó pospuesta la sesión.

    Sin embargo, en el texto ya se han incorporado pequeñas modificaciones. Los diputados aprobaron incluir que la medida busca “favorecer la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas”, así como “promover la paz social y la convivencia democrática”.

    El debate de la ley se produjo en medio de una jornada de protestas por parte de los estudiantes en la Universidad Central de Venezuela para exigir la liberación de todos los presos políticos, una amnistía plena que beneficie a todos los afectados y democracia en el país latinoamericano.

