El pesimismo que golpea a los londinenses por su ciudad

Delincuencia, vivienda cara y vida nocturna en crisis: Londres, hoy por hoy, está hartando a los londinenses. El último informe del think tank británico Onward, Love Thy Neighbour, muestra que en general, los habitantes de Reino Unido se sienten más pesimistas que optimistas cuando se les pregunta por su ciudad. Pero es Londres la urbe que más fuerte muestra este pensamiento: “La mayoría de los londinenses aseguran que su ciudad ha empeorado en los últimos cinco años, y que no ven cambios buenos en el futuro”, indica el estudio.

Rob Anderson, director de investigaciones en el Centre For London, no es tan pesimista sobre la capital británica, pero expresa sus reparos: “La retórica anti Londres es, tristemente, un hecho persistente en la política de Reino Unido”, comenta a La Tercera. De todos modos, indica el experto, el aumento de los precios de las viviendas ha dejado en la calle a un número récord de familias y la delincuencia, que ha venido creciendo, parece crecer de la mano con este primer fenómeno.

Barrio residencial en Londres. Foto: Archivo

Es carísima: es lo primero que dice cualquier persona que viva o vaya a vivir en Londres, antes que la diversidad de culturas que la hace llamativa o la delincuencia que ha venido ganando atención mediática. El año pasado, de enero hasta noviembre, los arriendos subieron un récord de 11,6%, según indica City AM, llegando a un promedio de 2.200 libras (unos 3.000 dólares) por casa.

“Personas de todas las edades, pero sobre todo los jóvenes, están siendo ‘expulsados’ por estos precios”, indica el medio, detallando que cada vez se construye menos en la capital. “Durante la década de 2013 a 2023, cada año se completan un 0,3% menos de viviendas, y en contraste, el North West ha visto un aumento promedio anual del arriendo de 10%”.

Este factor viene complementado por una economía que no remonta en Londres. De hecho, la ciudad es el único lugar en todo el país que no ha podido devolver su productividad a los tiempos prepandemia, como indica The Telegraph. “Todos podemos especular sobre las razones. Londres tiene muchos funcionarios, y sabemos que los niveles de productividad en el sector público son pésimos. Siempre ha sido un trabajo duro llegar a la oficina, por lo que el teletrabajo se ha mantenido más tiempo en la capital que en otros lugares, y eso también suele implicar una menor producción”, acusa una columna de opinión del medio británico.

La capital, apunta el medio, ha estado pasando por una mala racha, con la salida de Reino Unido de la Unión Europea afectando el papel de Londres como centro comercial para el continente. Asimismo, la caída del mercado bursátil ha provocado que más empresas se trasladen a otros lugares, entre las cuales Wise es solo el último ejemplo.

Al respecto, Anderson apunta los problemas: “Nuestro crecimiento de la productividad se ha ralentizado a un ritmo mínimo, lo que supone un problema tanto para Londres como para el país, ya que Londres es, con diferencia, la región más productiva de Reino Unido, y aporta casi una cuarta parte del producto económico nacional. Dos millones de londinenses aún viven en la pobreza, y tenemos la tercera mayor desigualdad de ingresos de todas las regiones de la OCDE. Además, nos encontramos en medio de una crisis de vivienda que afecta a la vida de casi todos los londinenses, desde familias jóvenes que no pueden permitirse una vivienda propia por el precio, hasta el aumento desmesurado de los precios del arriendo y un número récord de personas que duermen en la calle”.

La carpa de un indigente a la salida de una panadería en Londres. Foto: Archivo MAJA SMIEJKOWSKA

Según Anderson, Londres ha sido más resiliente al impacto económicos el Brexit de lo que se esperaba. “Nuestra investigación de 2019, por ejemplo, reveló que la ciudad sigue siendo un destino predilecto para las sedes de empresas internacionales, incluidas las europeas, y seguimos siendo un destino para el talento global en el mercado laboral. Sin embargo, las políticas de inmigración posteriores al Brexit han cambiado la composición de la fuerza laboral migrante de Londres, con un aumento de la migración extracomunitaria”.

Asolada vida nocturna

Una manera de medir la salud de la ciudad es su ocio, y en esos términos, Londres está perdiendo mucho. Según indica el diario The Standard, se han cerrado miles de locales desde la pandemia hasta ahora. “La devastadora magnitud de la crisis que ha asolado la economía nocturna de Londres y sus alrededores desde el inicio de la pandemia quedó al descubierto hoy con nuevas cifras que muestran que más de 3.000 discotecas, bares y pubs se han visto obligados a cerrar. Los últimos datos de la Asociación de Industrias Nocturnas (NTIA) revelan que 3.011 negocios han cerrado en la capital y la zona metropolitana de Londres, mucho más que en cualquier otra región, desde marzo de 2020”. Por su parte, IN London Magazine cita un estudio de Capital on Tap, en el que se segura que en 2030 ya habrá cerrado el 57% de los pubs y discotecas de la ciudad.

Gente sin hogar durmiendo en las calles de Londres. Foto: Archivo

Si hay menos razones para salir de noche, la delincuencia ahora anota más razones para no salir: un estudio de Onward señala que los londinenses se sienten particularmente inseguros, siendo la capital la tercera ciudad donde más personas creen que el crimen debería ser una prioridad en las políticas locales. Esto se refleja en los hallazgos del Centre for London, que muestran que el 42% de los londinenses no se sienten seguros al caminar en su área local. Esta cifra aumenta al 50% entre las mujeres.

Algunos delitos se llevan los titulares en Londres: un celular es robado cada cinco minutos, llegando a 115 mil casos en 2023. Cada año, por otra parte, 20 mil bicicletas son hurtadas en la ciudad. “Mientras la tasa de distintos crímenes serios en Londres ha bajado en los últimos 20 años, la seguridad y el crimen siguen siendo las principales preocupaciones de los londinenses”, apunta Anderson.

“Los delitos sexuales y los crímenes de odio han aumentado, al igual que los robos, especialmente el robo de teléfonos. Una investigación de la London School of Economics sugiere una asociación entre el gran aumento del costo de la vida en Londres y el aumento de la delincuencia. También se ha observado una disminución en el número de policías. En 2022, había un 11% menos de agentes per cápita que en 2010”, completa el analista del Centre for London.

Respecto a los delitos sexuales, ya en 2023 la policía metropolitana daba cuenta de 8.800 denuncias, lo que se traducía en un incidente de ese tipo todas las horas. Precisamente este viernes, se hizo público el último informe de Transport for London (TfL), que confirma que la delincuencia en el metro en general aumentó un 13% el año pasado.

Como parte de este drástico incremento, se denunciaron a la policía más de 2.000 delitos sexuales en la red el año pasado. TfL explicó que este aumento estuvo acompañado de un alza en la intervención de los transeúntes, en contra de estos delitos. “El aumento en el número de denuncias también se puede atribuir a un mayor número de campañas de conciencitización, así como a que la Policía de Transporte Británica (BTP) ahora registra delitos como la mirada indiscreta y el acoso verbal”, señala el London Daily News.

Imagen de cámara de seguridad mostrando un robo de celular en Londres. Foto: Archivo

De todos modos, el empeoramiento de la calidad de vida no se limita a la capital británica, y un reportaje extenso del diario The Guardian se dedicó a analizar cómo Reino Unido ha legado a ser el país con menor esperanza de vida en Europa Occidental, y uno de los con la mayor tasa de muertes prevenibles entre los países ricos.

“En zonas de Blackpool, Barrow, Burnley y Blackburn, zonas con algunos de los niveles más bajos de pobreza en Inglaterra, The Guardian tuvo conocimiento de casos de niños que sufren obesidad y desnutrición, ya que las familias dependen cada vez más de alimentos procesados baratos. Los bebés son alimentados con leche de fórmula recalentada, lo que podría causarles infecciones bacterianas graves. Otras familias se arriesgan a una intoxicación alimentaria apagando el refrigerador durante la noche para ahorrar dinero”, contó el periódico, destacando los recortes de presupuesto que ha vivido el sistema de salud público británico, el NHS.

“Hay cierta desesperación entre los profesionales”, declaró un responsable del NHS. “Estamos haciendo todo lo posible, pero no estoy seguro de cuánto podemos hacer. Es una situación muy arraigada, es extrema, pero es un síntoma de algo más amplio y profundo que está ocurriendo en toda la sociedad”.