Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

Las autoridades de Estados Unidos han autorizado la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel debido a “riesgos de seguridad”, en medio del refuerzo del despliegue militar estadounidense en Medio Oriente y las reiteradas amenazas del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, sobre un posible ataque contra Irán.

La legación estadounidense, con sede en Jerusalén, ha dicho en un comunicado que el Departamento de Estado ha autorizado este mismo viernes la salida de este personal “no esencial” y sus familiares “debido a riesgos de seguridad” no especificados.

“En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de Estados Unidos podría restringir aún más o prohibir los desplazamientos de los empleados y sus familiares a ciertas zonas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania”, ha señalado.

En este sentido, ha recalcado que “se recomienda a las personas que consideren salir de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles”, al tiempo que ha solicitado a sus ciudadanos que “reconsideren” cualquier viaje al país por el riesgo de actos de “terrorismo”.

Según las informaciones recogidas por el diario ‘The New York Times’, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, habría mandado a primera hora del día un correo electrónico a los empleados de la delegación subrayando que, si quieren salir de Israel, deben hacerlo “hoy”.

La decisión de Washington llega días después de que ordenara la evacuación de su “personal no esencial” y sus familiares de la Embajada en la capital de Líbano, Beirut, según confirmó un portavoz del Departamento de Estado en declaraciones a Europa Press. “Evaluamos continuamente el contexto de seguridad y, a partir de nuestra última revisión, hemos considerado prudente reducir nuestra presencia al personal esencial”, argumentó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa un posible “ataque limitado” a Irán para intentar forzar la mano de Teherán en las negociaciones -que el jueves tuvieron su tercera etapa en la ciudad suiza de Ginebra, con mediación de Omán-, tras lo que el Gobierno iraní ha alertado este mismo lunes de que una acción de este tipo sería “un acto de agresión” que derivaría en una respuesta militar “decisiva” por parte de sus fuerzas.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.