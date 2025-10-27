SUSCRÍBETE
Mundo

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

La semana pasada, el Departamento del Tesoro incluyó en su conocida ‘Lista Clinton’ -un catálogo de empresas y personas a las que se acusa de vínculos con el narcotráfico- a Benedetti y al presidente colombiano, Gustavo Petro, y su familia.

Por 
Europa Press
Ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti. Foto: AP.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha reconocido que su inclusión en la ‘lista negra’ de Estados Unidos le ha afectado de manera importante y ha advertido de que puede quedar fuera del sistema financiero colombiano. “Me bloquearon la tarjeta de crédito; estoy mal y golpeado”, ha contado.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro incluyó en su conocida ‘Lista Clinton’ -un catálogo de empresas y personas a las que se acusa de vínculos con el narcotráfico- a Benedetti y al presidente colombiano, Gustavo Petro, y su familia en línea con el conflicto diplomático que mantiene con la Administración Trump.

Benedetti ha admitido que no había percibido “las implicaciones reales” de estar dentro de esta lista hasta que a las pocas horas de estar en ella sus tarjetas quedaron bloqueadas.

“Como son MasterCard o Visa y son compañías gringas, me las bloquearon”, ha contado este lunes, en declaraciones a Blu Radio.

“Me sacan por la puerta de atrás del sistema financiero”, ha explicado, a la vez que ha denunciado que se trata de una represalia de Washington por su defensa del presidente Petro, cuya entrada en dicho listado es la primera de un jefe de Estado colombiano, desde que se elaboró por primera vez a mediados de la década de los 90.

“No existe prueba alguna de que haya tenido relación con narcotráfico o el terrorismo”, ha dicho el ministro del Interior, quien a pesar de manifestar que no tiene bienes ni cuentas en Estados Unidos, esta medida le supone un “daño moral”.

“Tengo hijos viviendo en el extranjero y no quiero que los señalen como hijos de un narcotraficante”, ha dicho Benedetti, quien ha adelantado que ya trabaja con sus abogados para responder a las represalias de Washington. “Voy a dar pelea, no me voy a esconder, voy a aclarar esto hasta el final”, ha afirmado.

