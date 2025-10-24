EE.UU. sanciona a Petro y su círculo cercano por supuestos vínculos con el narcotráfico

Este viernes la administración de Donald Trump impuso sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su círculo cercano, incluida la primera dama, por supuestos vínculos con el narcotráfico, en el marco de las tensiones de los últimos días entre ambos gobiernos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, incluyó en su ‘lista negra’ de antinarcóticos -conocida como lista Clinton- a Petro, a la primera dama, Verónica Alcocer; a su hijo Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que “desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”. “Petro ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”, indicó en un comunicado.

La oficina de Bessent aseguró que Petro ha “otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína”.

Según dijo, “el comportamiento errático” del mandatario distanció a Bogotá de sus socios, especialmente tras haberse “aliado” con el cartel de los Soles y el “régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro”.

En cuanto a su hijo, Washington explicó que “es considerado su heredero político” y recordó que fue detenido en 2023, bajo acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito proveniente del narcotráfico para financiar la campaña presidencial de su padre. Mientras avanza el proceso judicial, Nicolás Petro se encuentra en libertad condicional.

Las autoridades estadounidenses indicaron que Benedetti, que ha ocupado varios altos cargos del gobierno colombiano, habló en unas grabaciones de audio filtradas en 2023 sobre su participación en la financiación de campaña y la obtención de votos para Petro.

Sobre la primera dama, solo menciona que un tribunal anuló la designación “inconstitucional” de Petro para que sirviera como embajadora “en misión especial”.

La medida implica que todos sus bienes que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea de su propiedad en un 50% o más también queda bloqueada.

También prohíbe las transacciones de ciudadanos estadounidenses o en EE.UU. que involucren bienes o intereses de las personas designadas.

Reacciones de Petro y Benedetti

El mandatario colombiano anunció que el abogado estadounidense Dany Kovalik estará a cargo de su defensa, lamentado que “luchar con el narcotráfico durante décadas y con eficacia” le trajo “esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”.

“Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, reaccionó Petro a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.



Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU.



Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025

Por su parte, Benedetti criticó que lo incluyeran en la lista “por haber defendido la dignidad” de su país y que el presidente colombiano no es un narcotraficante por haberlos “agredido”. “Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentística”, expresó.

“En este país nadie se cree el cuento de que yo soy un narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE.UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, publicó el ministro del Interior.

Estas medidas llegan en la misma semana en la que se produjo un encendido cruce de declaraciones entre Trump y Petro. De hecho, el jefe de Estado norteamericano amenazó recientemente con tomar “medidas muy severas” contra Colombia y Petro, al que tachó de “matón y mal tipo que produce mucha droga”.