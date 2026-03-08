Europa y América Latina conmemoran el Día Internacional de la Mujer con multitudinarias marchas

Manifestantes durante la marcha del 8M, a 8 de marzo de 2026, en Vigo, Galicia (España). Foto: Europa Press

Multitudinarias marchas se realizaron el domingo en toda Europa y en varios países de América Latina para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir el fin de la desigualdad y la violencia de género.

Las mujeres protestaron contra la violencia, por un mejor acceso a atención salud específica para cada género, igualdad salarial y otros temas en los que no reciben el mismo trato que los hombres.

Miles de mujeres salieron a la calle en Ciudad de México para la marcha por el Día Internacional de la Mujer y se congregaron en el Zócalo. civilizaciones. “El 8 de marzo es un día para hablar de la historia de esas mujeres [heroínas de México] y de las que lucharon hace décadas en distintas partes del mundo por una sociedad de iguales, con derechos y libertades plenas. Para hablar también de nuestras causas, de nuestros logros y, por qué no, de nuestros pendientes”, indicó este domingo la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, durante un evento presidencial, consignó el diario El País.

Manifestantes durante la marcha del 8M, a 8 de marzo de 2026, en Vigo, Galicia (España). Foto: Europa Press Adrián Irago / Europa Press

En Ecuador también se realizaron marchas en Quito, donde diversos colectivos y organizaciones realizaron distintas manifestaciones.

En Brasil, al menos 18 capitales de estados realizan eventos para erradicar la violencia contra las mujeres.

En Argentina la movilización central fue convocada para el lunes 9 de marzo, con el objetivo de garantizar una mayor participación. Según el diario Clarín, la decisión se tomó en la última asamblea transfeminista, de la que participaron feministas, organismos sociales, gremialistas y dirigentes de distintos espacios políticos, donde también se resolvió impulsar un cese de actividades en rechazo al actual gobierno libertario.

Mientras que en Perú, colectivos feministas y organizaciones civiles marcharon el sábado 7 de marzo por calles del centro de Lima en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Durante la movilización, las participantes portaron pancartas y consignas para exigir igualdad de derechos.

Entre las organizaciones que participaron en la jornada figuran el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que impulsaron la convocatoria para visibilizar demandas relacionadas con la violencia de género, el feminicidio y la discriminación laboral.

Marchas en Europa

Aproximadamente 20.000 personas asistieron a una marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer en Berlín. La agencia de noticias alemana DPA informó el domingo que la multitud duplicó la que la policía esperaba. Los oradores del evento denunciaron la violencia contra las mujeres en Alemania, así como la discriminación de género. En Barcelona, también se registró una asistencia de más de 22.000 personas.

Según explicó Euronews, en 2026 se celebrará el 115.º aniversario del Día Internacional de la Mujer. El tema de este año es “Dar para ganar”, con un enfoque en la recaudación de fondos para organizaciones dedicadas a los problemas de las mujeres y formas menos tangibles de donación, como la formación de pares, la celebración de las mujeres y la lucha contra la discriminación. Según datos de las Naciones Unidas, las mujeres a nivel mundial poseen el 64% de los derechos legales que tienen los hombres.

Miles de personas salieron el domingo a las calles de toda España para denunciar la violencia contra las mujeres y la guerra en Oriente Medio desatada por los ataques estadounidenses e israelíes.

Las manifestaciones tuvieron lugar en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades.

“No a la guerra” y “Feministas antifascistas contra la guerra imperialista” eran algunos de los lemas escritos en los carteles de las protestas. En Madrid también se produjeron manifestaciones por los derechos de las personas transgénero y por la legalización y regulación de la prostitución.

“Está en nuestras manos detener la guerra, detener la barbarie y conquistar derechos. Nos proclamamos en defensa de la paz, en defensa del pueblo iraní, en defensa de las mujeres iraníes”, declaró a la prensa Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, durante la manifestación.

El primer ministro socialista, Pedro Sánchez, ha provocado la ira de la administración estadounidense después de rechazar el uso de bases militares españolas para ataques contra Irán, lo que calificó de “error extraordinario” y “no conforme al derecho internacional”.