El Gobierno autonómico de Groenlandia y el Ejecutivo de Dinamarca descartaron este domingo la necesidad de recibir un buque hospital de Estados Unidos, anunciado por el presidente Donald Trump en medio de las tensiones por las aspiraciones de anexión de Washington sobre la isla ártica.

“Va a ser un ‘no, gracias’ de nuestra parte”, escribió en redes sociales el jefe del Gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. El líder autonómico subrayó que la isla cuenta con un sistema de salud público y gratuito. “Es una elección consciente y es parte de nuestra sociedad, no como en EE.UU., donde cuesta dinero ir al médico”, añadió.

En la misma línea, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, afirmó que la población groenlandesa “recibe la atención de salud que requiere”. Precisó que los tratamientos se realizan en Groenlandia o, si es necesario, en Dinamarca, por lo que “no es necesaria una iniciativa sanitaria especial”. La isla dispone de cinco hospitales regionales y del hospital de Nuuk, que recibe pacientes de todo el territorio.

Groenlandia y Dinamarca rechazan envío de buque hospital de EE.UU. anunciado por Trump Anders Kongshaug

El anuncio estadounidense se conoció el sábado, cuando Trump aseguró en redes sociales que enviaría “un gran buque hospital” para atender a “muchos enfermos” en Groenlandia. “¡Ya está en camino!”, escribió, pese a que ninguna autoridad local había solicitado la medida.

Sin aludir directamente a la propuesta, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, destacó que se siente “contenta de vivir en un país donde el acceso a la salud es libre e igual para todos”, y recalcó que “lo mismo ocurre en Groenlandia”.

El sábado, además, el Comando Ártico de las Fuerzas Armadas danesas informó la evacuación médica de un tripulante de un submarino estadounidense frente a la costa groenlandesa. El paciente fue trasladado para atención urgente al hospital de Nuuk, en un operativo coordinado por las autoridades locales.