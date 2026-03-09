SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Iraníes salen de forma masiva a las calles para respaldar al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei

    Las imágenes se han repetido en las principales ciudades de Irán, donde los seguidores del líder supremo lanzaron consignas contra Estados Unidos e Israel.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Miles de personas se manifiestan en favor del nuevo líder supremo de Irán.

    Este lunes, decenas de miles de personas salieron este lunes las calles de las principales ciudades iraníes para expresar su apoyo al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.

    Esto, tras la muerte de su antecesor y padre, Alí Jamenei, en el primer día de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

    Los medios oficiales de Irán han mostrado imágenes de varias plazas de Teherán donde miles de personas salieron con fotografías del fallecido Alí Jamenei, de su hijo y banderas iraníes.

    La ceremonia principal de jura de lealtad tuvo lugar en la plaza Enghelab, donde los asistentes corearon consignas a favor del nuevo dirigente y denunciando los “crímenes” de Estados Unidos e Israel.

    Los seguidores del ayatolá juraron no rendirse jamás a los “enemigos”, han advertido de que éstos han cometido un error de cálculo y que serán derrotados. Asimismo, expresaron su apoyo a las Fuerzas Armadas iraníes.

    Las imágenes se han repetido en las ciudades de Gorgan, Zanyan, Varamin, Zahedán, Qazvín, Tabriz, Araki, Sirvan, Mehrán o Mashhad, según recoge la televisión pública iraní, IRIB.

    Más sobre:Crisis en Medio OrienteIránAlí JameneiMojtaba JameneiLíder supremoEstados UnidosIsrael

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Máximo Pavez (UDI) asume como subsecretario del Interior e inicia el desembarco de Kast en La Moneda

    Subsecretario Víctor Orellana: “El fin del CAE y la condonación van a ocurrir, es ineludible para Chile”

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Lo más leído

    1.
    Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán

    Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán

    2.
    Experto catarí: “La magnitud y naturaleza de las acciones de Irán han obligado a Catar a responder para salvaguardar su soberanía y seguridad”

    Experto catarí: “La magnitud y naturaleza de las acciones de Irán han obligado a Catar a responder para salvaguardar su soberanía y seguridad”

    3.
    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    4.
    Detectan explosivos en objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York

    Detectan explosivos en objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas
    Chile

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas

    Máximo Pavez (UDI) asume como subsecretario del Interior e inicia el desembarco de Kast en La Moneda

    Subsecretario Víctor Orellana: “El fin del CAE y la condonación van a ocurrir, es ineludible para Chile”

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación
    Negocios

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”
    Tendencias

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Con Castellón adelantado: el gol con que Universidad de Concepción abre la cuenta y hace sufrir a la U
    El Deportivo

    Con Castellón adelantado: el gol con que Universidad de Concepción abre la cuenta y hace sufrir a la U

    Charles Aránguiz preocupa en la U: sale lesionado ante Universidad de Concepción y amplía la larga lista de bajas

    “Me falta un codo más claro”: así operó el VAR en el polémico golpe de Cristián Cuevas ante O’Higgins

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy
    Cultura y entretención

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast
    Mundo

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    María Corina Machado: “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”

    Iraníes salen de forma masiva a las calles para respaldar al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA