Iraníes salen de forma masiva a las calles para respaldar al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei

Miles de personas se manifiestan en favor del nuevo líder supremo de Irán.

Este lunes, decenas de miles de personas salieron este lunes las calles de las principales ciudades iraníes para expresar su apoyo al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.

Esto, tras la muerte de su antecesor y padre, Alí Jamenei, en el primer día de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Los medios oficiales de Irán han mostrado imágenes de varias plazas de Teherán donde miles de personas salieron con fotografías del fallecido Alí Jamenei, de su hijo y banderas iraníes.

La ceremonia principal de jura de lealtad tuvo lugar en la plaza Enghelab, donde los asistentes corearon consignas a favor del nuevo dirigente y denunciando los “crímenes” de Estados Unidos e Israel.

Los seguidores del ayatolá juraron no rendirse jamás a los “enemigos”, han advertido de que éstos han cometido un error de cálculo y que serán derrotados. Asimismo, expresaron su apoyo a las Fuerzas Armadas iraníes.

Las imágenes se han repetido en las ciudades de Gorgan, Zanyan, Varamin, Zahedán, Qazvín, Tabriz, Araki, Sirvan, Mehrán o Mashhad, según recoge la televisión pública iraní, IRIB.