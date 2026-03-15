El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro presentó una mejoría en su función renal durante su tercer día internado en la unidad de cuidados intensivos, aunque los médicos decidieron reforzar el tratamiento antibiótico para combatir la neumonía que lo mantiene hospitalizado.

El exmandatario, de 70 años, fue trasladado de urgencia el viernes desde la cárcel de Papuda, en Brasilia, a un centro médico tras presentar fiebre alta, baja saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos.

Bolsonaro, quien gobernó el país entre 2019 y 2022, cumple desde septiembre una condena de 27 años de prisión dictada por el Supremo Tribunal Federal tras ser declarado culpable de intentar mantenerse en el poder luego de perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro muestra mejoría renal en UCI, pero médicos refuerzan tratamiento por neumonía

De acuerdo con el parte médico difundido este domingo por el hospital, el paciente “evolucionó con estabilidad clínica y mejoría de la función renal”, luego de que el sábado se registrara un deterioro en ese indicador.

No obstante, los especialistas detectaron un aumento de los marcadores inflamatorios en sangre, lo que llevó a ampliar el tratamiento contra la infección. Según el informe, esta situación obligó a “ampliar la cobertura de los antibióticos” para enfrentar el cuadro respiratorio.

Los médicos diagnosticaron al exmandatario con una neumonía bacteriana bilateral y, por ahora, no existe una previsión de alta desde la unidad de cuidados intensivos.

El estado de salud de Bolsonaro también está relacionado con las secuelas de un atentado con arma blanca que sufrió durante la campaña presidencial de 2018, episodio que lo obligó a someterse a múltiples cirugías.

Jair Bolsonaro muestra mejoría renal en UCI, pero médicos refuerzan tratamiento por neumonía EVELYN HOCKSTEIN

Entre las complicaciones derivadas de ese ataque, el exmandatario ha presentado en los últimos años episodios recurrentes de hipo y vómitos, según reportes médicos previos.

Sus abogados han solicitado en reiteradas ocasiones que la condena sea cumplida bajo arresto domiciliario por razones de salud, peticiones que han sido rechazadas por el tribunal.

El caso del exmandatario continúa teniendo impacto en la política brasileña, especialmente con miras a las elecciones presidenciales previstas para octubre. En ese escenario, su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, aparece como una de las figuras de la derecha que podría competir frente a Lula, quien busca un cuarto mandato presidencial.