VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, será candidato para las elecciones de 2026

    “No voy a quedarme con los brazos cruzados viendo cómo la esperanza de las familias se apaga y nuestra democracia sucumbe”, dijo en un mensaje en su cuenta de X.

    Por 
    Europa Press
    Flávio Bolsonaro. Foto: Archivo Edilson Rodrigues

    El congresista Flávio Bolsonaro ha confirmado este viernes que será candidato para las elecciones de Brasil de 2026, tal y como su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, le ha encomendando, la misma semana en la que quedó de manifiesto sus diferencias con su madrastra, Michelle Bolsonaro, sobre la estrategia electoral.

    “Con gran responsabilidad confirmó la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, ha anunciado Flávio poniendo fin a la incertidumbre sobre quién sería el encargado de seguir con el proyecto político del expresidente.

    “No voy a quedarme con los brazos cruzados viendo cómo la esperanza de las familias se apaga y nuestra democracia sucumbe”, ha dicho en un mensaje en su cuenta de X, con un marcado tono religioso, en que hace varias apelaciones a dios y a la supuesta “misión” que ha concedido a la derecha brasileña.

    “Nuestro país vive días difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, el propio Gobierno roba a los jubilados, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales han sido saqueadas de nuevo, se crean o aumentan constantemente nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen perspectivas de futuro”, ha afirmado el mayor de los hijos de Bolsonaro.

    “Me pongo ante dios y ante Brasil para cumplir esta misión. Sé que Él irá delante de nosotros, abriendo puertas, derribando muros y guiando cada paso de este viaje”, ha dicho Flávio.

    Con esta maniobra se reestructura todo el tablero político de la derecha brasileña, en el que Michelle Bolsonaro, después de la muestra de poder de esta semana, debería ahora aspirar a un puesto en el Senado.

    La exprimera dama cuestionó la estrategia de alianzas del Partido Liberal en Ceará de cara a las elecciones locales que también se celebran en la cita de 2026, para disgusto de los hijos de Bolsonaro, incluido un Flávio que después acabó reculando y pidiendo perdón a la esposa de su padre entre lloros y rezos.

    Queda por saber si quien hasta ahora era uno de los mejor situados para liderar a la derecha en 2026, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, presentará su candidatura, una maniobra que se antoja poco probable ya que tiene por delante gran parte de su mandato y es conocida su lealtad al clan Bolsonaro.

    Más sobre:BrasilJair BolsonaroeleccionesFlávio BolsonaroTarcísio de FreitasMichelle BolsonaroPartido LiberalMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El precio del cobre está en niveles históricos pero subirá aún más: los optimistas pronósticos de Citi

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Expertos anticipan recortes de tasa en diciembre y consolidación hacia la meta de la inflación tras IPC de noviembre

    FIFA otorga su propio “premio de la paz” a Trump antes del sorteo de la Copa del Mundo

    Prisión preventiva para chofer de bus acusado de atropellar y dar muerte a joven universitaria en Valparaíso

    Nutrisco, del grupo Angelini, decide volver a procesar pescado congelado en planta de Coquimbo

    Lo más leído

    1.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    2.
    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    3.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    4.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    5.
    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    Prisión preventiva para chofer de bus acusado de atropellar y dar muerte a joven universitaria en Valparaíso
    Chile

    Prisión preventiva para chofer de bus acusado de atropellar y dar muerte a joven universitaria en Valparaíso

    Más de 1.500 estudiantes participarán en las segundas Olimpiadas de Liceos Bicentenario en el Parque Estadio Nacional

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    El precio del cobre está en niveles históricos pero subirá aún más: los optimistas pronósticos de Citi
    Negocios

    El precio del cobre está en niveles históricos pero subirá aún más: los optimistas pronósticos de Citi

    Expertos anticipan recortes de tasa en diciembre y consolidación hacia la meta de la inflación tras IPC de noviembre

    Nutrisco, del grupo Angelini, decide volver a procesar pescado congelado en planta de Coquimbo

    Estos fueron todos los ganadores del Copihue de Oro en su edición 2025
    Tendencias

    Estos fueron todos los ganadores del Copihue de Oro en su edición 2025

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

    Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

    Sorteo del Mundial 2026: grupo fácil para Argentina, Brasil ante Marruecos y Uruguay de Marcelo Bielsa ante un favorito
    El Deportivo

    Sorteo del Mundial 2026: grupo fácil para Argentina, Brasil ante Marruecos y Uruguay de Marcelo Bielsa ante un favorito

    La FIFA le entrega el Premio de la Paz a Donald Trump

    Las claves para entender la última jornada de la Liga de Primera

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Un “Desert Trip” chileno que tendrá de Illapu a Congreso: llega el festival Canción Nacional al Parque Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Un “Desert Trip” chileno que tendrá de Illapu a Congreso: llega el festival Canción Nacional al Parque Estadio Nacional

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas

    UNESCO evaluará declarar el Circo de Tradición Familiar Chilena como Patrimonio de la Humanidad

    Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, será candidato para las elecciones de 2026
    Mundo

    Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, será candidato para las elecciones de 2026

    FIFA otorga su propio “premio de la paz” a Trump antes del sorteo de la Copa del Mundo

    El controvertido proyecto de ley sobre educación sexual que divide a Italia: ¿Busca acabar con la “ideología de género”?

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile
    Paula

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia