Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, será candidato para las elecciones de 2026

El congresista Flávio Bolsonaro ha confirmado este viernes que será candidato para las elecciones de Brasil de 2026, tal y como su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, le ha encomendando, la misma semana en la que quedó de manifiesto sus diferencias con su madrastra, Michelle Bolsonaro, sobre la estrategia electoral.

“Con gran responsabilidad confirmó la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, ha anunciado Flávio poniendo fin a la incertidumbre sobre quién sería el encargado de seguir con el proyecto político del expresidente.

“No voy a quedarme con los brazos cruzados viendo cómo la esperanza de las familias se apaga y nuestra democracia sucumbe”, ha dicho en un mensaje en su cuenta de X, con un marcado tono religioso, en que hace varias apelaciones a dios y a la supuesta “misión” que ha concedido a la derecha brasileña.

É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.



Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de… pic.twitter.com/vBvHS7M0hJ — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 5, 2025

“Nuestro país vive días difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, el propio Gobierno roba a los jubilados, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales han sido saqueadas de nuevo, se crean o aumentan constantemente nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen perspectivas de futuro”, ha afirmado el mayor de los hijos de Bolsonaro.

“Me pongo ante dios y ante Brasil para cumplir esta misión. Sé que Él irá delante de nosotros, abriendo puertas, derribando muros y guiando cada paso de este viaje”, ha dicho Flávio.

Con esta maniobra se reestructura todo el tablero político de la derecha brasileña, en el que Michelle Bolsonaro, después de la muestra de poder de esta semana, debería ahora aspirar a un puesto en el Senado.

La exprimera dama cuestionó la estrategia de alianzas del Partido Liberal en Ceará de cara a las elecciones locales que también se celebran en la cita de 2026, para disgusto de los hijos de Bolsonaro, incluido un Flávio que después acabó reculando y pidiendo perdón a la esposa de su padre entre lloros y rezos.

Queda por saber si quien hasta ahora era uno de los mejor situados para liderar a la derecha en 2026, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, presentará su candidatura, una maniobra que se antoja poco probable ya que tiene por delante gran parte de su mandato y es conocida su lealtad al clan Bolsonaro.