SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La UE pide el cese de las “operaciones” de Israel en Líbano y advierte de un “conflicto prolongado” en el país

    La portavoz del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, Anitta Hipper, además afirmó que "la situación humanitaria en Líbano es ya dramática, con el desplazamiento masivo de más de un millón de personas".

    Por 
    Lya Rosen
    Varias banderas de la Unión Europea en una imagen de archivo. Foto: Eduardo Parra - Europa Press. Eduardo Parra - Europa Press

    El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE) le pidió este miércoles a Israel que cese sus “operaciones” en Líbano, que ya han causado cerca de un millar de muertos desde el 2 de marzo, y advirtió del riesgo de que la continuidad de su intercambio de ataques con el partido-milicia chií libanés Hezbolá “desencadene un conflicto prolongado” en el país.

    “La UE está profundamente preocupada por la ofensiva israelí en curso en Líbano, que ya tiene consecuencias humanitarias devastadoras y corre el riesgo de desencadenar un conflicto prolongado. Israel debe cesar sus operaciones en Líbano”, dijo su portavoz, Anitta Hipper, en un comunicado.

    Para luego asegurar: “La situación humanitaria en Líbano es ya dramática, con el desplazamiento masivo de más de un millón de personas, lo que representa aproximadamente el 25% de la población libanesa”.

    La portavoz del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE), Anitta Hipper. Foto: European Comission.

    Bruselas denunció que son los civiles quienes están “pagando el precio más alto” del conflicto entre Israel y Hezbolá, recordando que el último balance de las autoridades libanesas se estiman en 968 las víctimas mortales a causa de los ataques del Ejército israelí contra su territorio, una cifra que incluye a 116 menores de edad.

    El organismo comunitario también tuvo palabras para el grupo chií, condenando su “decisión de sumir a Líbano en esta guerra, su negativa a entregar las armas y la continuación de sus ataques indiscriminados contra Israel”.

    El SEAE además pidió el cese “inmediato” de ataques a civiles, infraestructura civil, personal e instalaciones sanitarias, así como a la Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), que catalogó de “injustificados e inaceptables”.

    Sin embargo, Hipper celebró el llamado del Gobierno libanés a entablar negociaciones directas con Israel, un extremo que considera “fundamental”, si bien Beirut denunció durante la jornada que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu las está bloqueando.

    “Estamos trabajando para ejercer presión sobre Israel por medios diplomáticos, pero las negociaciones con Israel están estancadas por muchas razones”, lamentó el ministro de Cultura libanés, Ghassan Salamé, en declaraciones a la cadena catarí Al Jazeera.

    En estas, Salamé indicó que Israel “rechaza un alto el fuego” y que existe un “bloqueo interno” respecto a la propia formación de la delegación negociadora israelí.

    El ministro de Cultura libanés, Ghassan Salamé. Imagen @GhassanSalame en X.

    Finalmente, la UE reiteró su “llamado para que todas las partes apliquen plenamente la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU”, además de su apoyo a “los esfuerzos del Gobierno libanés para desarmar a Hezbolá y poner fin a sus actividades militares”.

    Más sobre:Unión EuropeaIsraelLíbanoHezboláAnitta HipperGhassan SalaméMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Argentina ofrece a Estados Unidos enviar apoyo militar al Golfo Pérsico: “Cualquier ayuda que ellos consideren se dará”

    “Ningún beneficio para crímenes graves”: senadores PS y PPD endurecen postura por indultos y penas alternativas

    Estudiante de 17 años muere tras ser baleado en la vía pública en Cerro Navia

    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones

    Novandino Litio ingresará en junio a trámite ambiental su proyecto Salar Futuro de US$3.000 millones

    Estudio internacional abre polémica por antigüedad del sitio arqueológico Monte Verde en Puerto Montt

    Lo más leído

    1.
    Delcy Rodríguez releva a Padrino López como ministro de Defensa tras más de una década en el cargo

    Delcy Rodríguez releva a Padrino López como ministro de Defensa tras más de una década en el cargo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    “Ningún beneficio para crímenes graves”: senadores PS y PPD endurecen postura por indultos y penas alternativas
    Chile

    “Ningún beneficio para crímenes graves”: senadores PS y PPD endurecen postura por indultos y penas alternativas

    Estudiante de 17 años muere tras ser baleado en la vía pública en Cerro Navia

    Estudio internacional abre polémica por antigüedad del sitio arqueológico Monte Verde en Puerto Montt

    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones
    Negocios

    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones

    Novandino Litio ingresará en junio a trámite ambiental su proyecto Salar Futuro de US$3.000 millones

    FED mantiene las tasas de interés en Estados Unidos y mercados globales reaccionan con fuertes caídas

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado
    Tendencias

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Contra potencias en casa: la selección de vóleibol conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 femenino
    El Deportivo

    Contra potencias en casa: la selección de vóleibol conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 femenino

    Champions League: Barcelona se sale de los márgenes y propina una goleada histórica a Newcastle para meterse en cuartos

    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2
    Cultura y entretención

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2

    U. de Chile entrega importante galardón a José Soza, Diana Sanz y Marco Antonio de la Parra

    En Rapa Nui y con John Malkovich: Wild Horse Nine muestra sus primeras imágenes

    La UE pide el cese de las “operaciones” de Israel en Líbano y advierte de un “conflicto prolongado” en el país
    Mundo

    La UE pide el cese de las “operaciones” de Israel en Líbano y advierte de un “conflicto prolongado” en el país

    Argentina ofrece a Estados Unidos enviar apoyo militar al Golfo Pérsico: “Cualquier ayuda que ellos consideren se dará”

    Una de las operaciones militares más arriesgadas de la historia moderna de EE.UU.: recuperar o no el material nuclear de Irán

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir