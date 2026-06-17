Líbano asegura que las negociaciones con Israel son “independientes” de las abiertas entre Estados Unidos e Irán

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha asegurado este miércoles que las conversaciones abiertas con Israel forman parte de un proceso “independiente”, en alusión a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, insistiendo en que cualquier acuerdo con las autoridades israelíes se llevará a cabo con el Estado libanés y “no a su costa”.

“Las garantías que hemos recibido, y en las que insistimos, son que el camino de Líbano en las negociaciones es independiente, aunque ciertamente estamos a favor de un alto el fuego y de cualquier país que nos ayude, incluido Irán”, ha declarado durante un encuentro celebrado con obispos maronitas en la diáspora, del que se ha hecho eco la agencia de noticias estatal NNA.

El jefe del Estado ha asegurado que “el Estado libanés dirige las negociaciones” y ha defendido que es “soberano en sus decisiones”. “Nadie puede sustituirlo (...) nada nos vincula a ningún otro país y cualquier acuerdo se alcanzará a través de nosotros, no a costa nuestra”, ha insistido.

Aoun ha vuelto a defender las negociaciones con Israel, descritas como una “oportunidad”, afirmando que “el pueblo libanés está cansado de la sucesión de guerras, y su sufrimiento se ha vuelto inmenso”. “Es cierto que el camino hacia la paz (...) puede parecer largo, pero ¿acaso no es mejor que sea largo y sin pérdidas para Líbano y su pueblo, en lugar de corto y costoso como la guerra?”, se ha preguntado.

El mandatario se ha referido a 1969, año del denominado Acuerdo de El Cairo, que otorgó a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de Yaser Arafat control de amplias zonas del sur de Líbano, al considerar que desde entonces el país “ha seguido pagando el precio de las guerras de otros en su territorio”.

Así, ha reclamado no “olvidar el pasado para no repetirlo en el futuro” y ha apelado a la unidad de todos los libaneses por encima de la comunidad religiosa a la que pertenezcan: “Es una responsabilidad compartida entre todos nosotros permanecer unidos para construir nuestro Estado de una vez por todas”.

El presidente libanés, en un velado mensaje al partido-milicia chií Hezbolá, ha advertido de que “quienes amenazan (la paz) se han debilitado y buscan atemorizar a quienes son diferentes para mantenerse en el poder”, si bien ha recalcado que “nadie quiere volver a las calamidades del pasado”.