Líder de extrema derecha de Reino Unido dice que Trump ha ido “demasiado lejos” con últimas amenazas a Irán
“Claro que quiere amenazar, para obligarlos a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero esas palabras... han ido demasiado lejos”, señaló Nigel Farage.
Nigel Farage, el líder del partido de extrema derecha británico Reform UK y aliado de Donald Trump, afirmó que las últimas amenazas del presidente estadounidense contra Irán habían ido “demasiado lejos”.
Durante un recorrido posterior a la conferencia de prensa en Bedworth, Farage declaró a la agencia de noticias Press Association que estaba “molesto y enfadado” con Trump, y añadió: “Me sorprende mucho oír eso. Es una exageración en todos los sentidos”.
“Claro que quiere amenazar, para obligarlos a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero esas palabras... han ido demasiado lejos”, señaló.
Consultado si el cargo era apropiado para alguien que ocupa la presidencia de Estados Unidos, Farage respondió: “Es un presidente estadounidense molesto y enojado”.
“Es completamente atípico, pero les recuerdo lo que dijo Churchill sobre el bombardeo de Alemania durante la guerra. Allí también se dijeron cosas extraordinarias”, agregó.
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