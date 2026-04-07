Líder de extrema derecha de Reino Unido dice que Trump ha ido “demasiado lejos” con últimas amenazas a Irán

Nigel Farage, el líder del partido de extrema derecha británico Reform UK y aliado de Donald Trump, afirmó que las últimas amenazas del presidente estadounidense contra Irán habían ido “demasiado lejos”.

Durante un recorrido posterior a la conferencia de prensa en Bedworth, Farage declaró a la agencia de noticias Press Association que estaba “molesto y enfadado” con Trump, y añadió: “Me sorprende mucho oír eso. Es una exageración en todos los sentidos”.

“Claro que quiere amenazar, para obligarlos a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero esas palabras... han ido demasiado lejos”, señaló.

Nigel Farage has turned on his long-time ally Donald Trump over his comments about the Iran war pic.twitter.com/ve5m6gTiFx — The National (@ScotNational) April 7, 2026

Consultado si el cargo era apropiado para alguien que ocupa la presidencia de Estados Unidos, Farage respondió: “Es un presidente estadounidense molesto y enojado”.

“Es completamente atípico, pero les recuerdo lo que dijo Churchill sobre el bombardeo de Alemania durante la guerra. Allí también se dijeron cosas extraordinarias”, agregó.