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    “Los estamos observando desde arriba”: Netanyahu publica nuevo video y lanza advertencia a Irán tras afirmar que Israel abatió a altos mandos

    El primer ministro israelí difundió un registro audiovisual en redes sociales en medio de la escalada del conflicto, en el que también buscó responder a versiones sobre su estado de salud y reforzar el mensaje hacia la población iraní.

    Por 
    Roberto Martínez
    Instagram @b.netanyahu

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que las fuerzas israelíes han intensificado sus operaciones militares contra objetivos vinculados a Irán, afirmando que en las últimas horas lograron eliminar a altos mandos que calificó como responsables de “actividades terroristas”.

    A través de un nuevo video publicado en su cuenta de la red social X, el líder israelí señaló que se encontraba junto a las principales autoridades de defensa del país, incluyendo al ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor, el director del Mossad y altos comandantes de la Fuerza Aérea.

    En las últimas 24 horas, eliminamos a dos de los principales jefes terroristas de esta tiranía”, afirmó.

    En su declaración, la autoridad también destacó el alcance de las operaciones militares en curso, asegurando que los ataques no solo se concentran en instalaciones estratégicas, sino también en la neutralización de combatientes en terreno.

    Nuestros aviones están atacando a los operativos terroristas en el terreno, en cruces de caminos y en plazas de las ciudades”, sostuvo, agregando que estas acciones buscan generar condiciones que -según dijo- permitan a la población iraní manifestarse.

    En ese contexto, el primer ministro hizo una referencia directa al Nowruz, el Año Nuevo persa, enviando un mensaje a los ciudadanos iraníes.

    “Esto está destinado a permitir que el valiente pueblo de Irán celebre el Festival del Fuego. Así que celebren y feliz Nowruz. Los estamos observando desde arriba”, expresó.

    Video en medio de rumores sobre su estado

    Las declaraciones surgen luego de que el domingo el propio Netanyahu publicara otro video en redes sociales para desmentir rumores difundidos en internet -y amplificados por medios estatales iraníes- que afirmaban que habría resultado herido o incluso fallecido en el contexto del conflicto.

    En ese registro, grabado en una cafetería cercana a Jerusalén, el mandatario apareció en tono distendido, ironizando sobre las versiones que circulaban.

    Me muero por un café. Me muero por mi gente (...) ¿Quieren contar el número de dedos?”, dijo, levantando las manos para refutar una teoría que sugería manipulación digital en imágenes oficiales.

    Según reportes de la cadena CNN, estas especulaciones fueron impulsadas por agencias iraníes como IRNA y Tasnim News Agency, en medio de la guerra en curso.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIsraelBenjamin NetanyahuIránNowruzMundo

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