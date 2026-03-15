Netanyahu publica un video para responder a los rumores sobre su supuesta muerte

En referencia al conflicto en curso, Netanyahu instó a los israelíes a mantenerse alerta y seguir los protocolos de seguridad durante las alertas de cohetes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó este domingo un video en redes sociales con el objetivo de desmentir rumores en internet y afirmaciones iraníes de que habría resultado herido o muerto, o de que su estado es incierto en medio de la guerra en curso.

En un video grabado en una cafetería cerca de Jerusalén, Netanyahu aparece pidiendo café y respondiendo con humor a los rumores sobre su muerte.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

“Me muero por un café. Me muero por mi gente. ¿Cómo se están comportando? Fantástico. ¿Quieren contar el número de dedos?”, dice el premier israelí, antes de levantar las manos y contar sus dedos, en una referencia burlona a uno de los rumores que circuló en internet durante el fin de semana y que afirmaba que en un video oficial reciente aparecía con seis dedos producto de la supuesta edición con inteligencia artificial.

Según CNN, los rumores y especulaciones en internet fueron amplificados por agencias de noticias estatales iraníes.

Netanyahu muestra los dedos de su mano en el video.

La agencia oficial IRNA publicó en X que la Guardia Revolucionaria había prometido matar a Netanyahu “si sigue con vida”, mientras que Tasnim News Agency informó sobre supuestas “presiones sobre Netanyahu para desmentir rumores sobre su muerte o una posible herida”.

Saliendo al paso de estas versiones, y en referencia al conflicto en curso, Netanyahu instó a los israelíes a mantenerse alerta y seguir los protocolos de seguridad durante las alertas de cohetes. Señaló que su resiliencia colectiva “me fortalece a mí, al gobierno, al Ejército y al Mossad”.

“Estamos llevando a cabo acciones que no puedo revelar en este momento, pero estamos atacando con contundencia a Irán y también a Líbano”, afirmó el premier, recalcando la magnitud de la ofensiva militar actual.