Los líderes UE dan el visto bueno a los esfuerzos para desbloquear Ormuz “cuando se den las condiciones”

Los Veintisiete líderes de la Unión Europea dieron este jueves su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembros a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar así la libertad de navegación una vez que “se den las condiciones”.

Esto, de acuerdo a las conclusiones del Consejo Europeo aprobadas en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas, donde también llaman a una desescalada del conflicto en Medio Oriente y reclaman “pleno respeto al Derecho Internacional a todas las partes”, aunque sin una mención explícita a Estados Unidos e Israel.

“El Consejo Europeo celebra el refuerzo anunciado por algunos Estados miembros, incluso mediante una coordinación reforzada con los socios de la región, para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una vez se den las condiciones necesarias” , se lee en el texto aprobado por unanimidad, donde se destaca la disposición europea a contribuir “en todos los esfuerzos diplomáticos”.

Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

Los líderes también reiteraron la necesidad de asegurar el espacio aéreo y marítimo de Medio Oriente y condenaron “cualquier acto que amenaza la navegación y desincentivar a los buques de entrar y de salir del estrecho de Ormuz, la principal ruta por mar para el transporte de crudo del mundo”.

La posición adoptada por la UE se conoce después de que Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón expresaran durante este jueves su disposición a “contribuir a los esfuerzos” para garantizar el transito seguro por el estrecho de Ormuz, en plena polémica por la negativa de dichos países a sumarse a la misión naval propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien posteriormente aseguró que no necesita ayuda para mantener abierto el paso marítimo.

Una moratoria sobre instalaciones energéticas y acuíferas

Tras llamar a “la máxima contención”, la protección de los civiles y de las infraestructuras civiles, así como al “pleno respeto del Derecho Internacional por todas las partes”, los jefes de Gobierno y de Estado coincidieron en pedir “una moratoria sobre los ataques contra instalaciones energéticas y de agua”.

En ese sentido, solicitaron a la Comisión Europea que siga informando sobre el posible impacto que pueda tener en la UE el conflicto en Medio Oriente en términos de seguridad energética y precios de la energía, cadenas de suministro y migración. También pidieron al Ejecutivo comunitario que proponga medidas “cuando proceda” y que coordine “el posible impacto en la seguridad interior”.

“El Consejo Europeo lamenta la pérdida de vidas civiles y sigue de cerca el amplio impacto de las hostilidades, también en la estabilidad económica” , prosigue el texto, en el que el organismo condena los “ataques indiscriminados” de Irán contra países de la región, y expresa su solidaridad con los Estados del golfo Pérsico.

Se menciona asimismo a Ucrania, destacando la importancia de coordinar una acción con Kiev para ayudar a los socios a reforzar sus capacidades de defensa aérea y de lucha contra drones, una idea que ya se había planteado en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado en la capital comunitaria este lunes.

Sobre el reciente ataque a base británica ubicada en Chipre, los Veintisiete expresaron “su apoyo inequívoco” y dieron la bienvenida a la ayuda provista por algunos Estados miembros, como Francia, Grecia o España. También respaldaron las discusiones que Nicosia quiere abrir con Reino Unido sobre el estatus de las bases británicas en la isla del Mediterráneo.

Consecuencias migratorias del conflicto

Además, aunque el conflicto no se ha traducido de manera inmediata en flujos migratorios hacia la UE, el Consejo Europeo recalcó la importancia de mantener “una vigilancia de alto nivel” y asegurar la preparación en base a las “lecciones” aprendidas de la crisis de refugiados de 2015.

El punto sobre inmigración, que no estaba incluido en borradores de las conclusiones a los que tuvo acceso Europa Press, también indica que el bloque comunitario está preparado para “movilizar plenamente” sus herramientas “diplomáticas, jurídicas, operativas y financieras” para prevenir “movimientos migratorios descontrolados hacia la UE y preservar la seguridad en Europa” .

“El control y la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea seguirán reforzándose. El Consejo Europeo subraya la importancia de trabajar con los socios de la región para garantizar que reciban la asistencia y el apoyo necesarios”, se lee en las conclusiones definitivas.

Llaman a la desescalada en Líbano

En sus resoluciones, los líderes europeos también pidieron “la desescalada, la protección de los civiles y la infraestructura civil así como el respeto del Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional” en Líbano .

Por ello, los Veintisiete solicitaron a Israel que “se contenga de una mayor escalada mediante operaciones aéreas o terrestre y que respete la soberanía y la integridad territorial” de este país, al tiempo que condenaron “firmemente” la decisión del partido-milicia chií Hezbolá de atacar territorio israelí en apoyo de Irán y le pidieron que “cese inmediatamente”.

Asimismo, reclamaron a las partes que respeten el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, además de expresar su apoyo a la Misión de la ONU (FINUL), “que desempeña un papel fundamental de estabilización”. En dicho sentido, condenaron los “ataques inaceptables” de los que han sido objeto los cascos azules, que son contrarios al Derecho Internacional y a los que se debe poner fin “de forma inmediata”.

“La UE seguirá apoyando a Líbano, sus autoridades y su población y empleará sus reservas de emergencia para ayudar a la población civil afectada” , se comprometieron los líderes europeos.

Critican la situación en Gaza y Cisjordania

Los Veintisiete también reconocieron su “grave preocupación” por la situación en la Franja de Gaza y en Cisjordania, insistiendo en la solución de dos Estados y en que tanto Israel como Hamás cumplan con el alto el fuego pactado.

Por esto, los líderes de la UE pidieron “el desarme permanente de Hamás y otros grupos armados no estatales, la plena retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y el despliegue temporal de una Fuerza Internacional de Estabilización” .

Asimismo, lamentaron “la catastrófica situación humanitaria” en Gaza, reclamando a Israel que permita “de forma inmediata acceso sin restricciones y la distribución sostenida de ayuda humanitaria”, así como que las agencias de la ONU puedan llevar a cabo su trabajo.

También solicitaron al Gobierno de Benjamin Netanyahu que desbloquee los impuestos que recauda en nombre de la Autoridad Palestina.

En lo que se refiere a Cisjordania, los Veintisiete lamentaron “las acciones unilaterales de Israel para ampliar su presencia” en este territorio, incluido Jerusalén Este, y le pedieron que dé marcha atrás, cumpla con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y que “proteja a la población palestina en los territorios ocupados”.