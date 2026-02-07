Mariano Rajoy: “Muchas democracias no han sido capaces de resolver los problemas de la gente y por eso han surgido caudillos”

Mariano Rajoy, quien dirigió España durante seis años y medio (2011-2018) hasta que una moción de censura acabó con su gobierno y llevó al poder al socialista Pedro Sánchez, dice que nunca olvidó el rescate de la mina San José, en 2010. “Hay algo que nos marcó para siempre a muchos, que fue el derrumbe que se produjo en Chile, con 33 mineros enterrados a 700 metros de profundidad durante dos meses, y ahí el Presidente Sebastián Piñera, con su empeño y su perseverancia, ayudó a que estas personas salieran adelante”, dice al teléfono con La Tercera desde España.

“Él era un genuino representante de lo que son las democracias liberales”, agrega quien fuese el timonel del Partido Popular (PP), de centro derecha, durante 14 años (2004-2018). Es precisamente la relación que mantuvo con Piñera lo que traerá próximamente a Chile a Rajoy, en el marco de una invitación a 11 dignatarios extranjeros que participarán el 12 de marzo en el lanzamiento público de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera de la Facultad de Gobierno de la UDD, en alianza con el Banco del Desarrollo de América Latina y el Caribe.

¿Cómo visualiza el giro hacia una derecha no tradicional en América Latina? Esto, después de los triunfos de Javier Milei en Argentina o de José Antonio Kast en Chile. Este año habrá elecciones en Perú, Colombia y Brasil...

El principal problema que tiene toda Latinoamérica y también algunos países en otras partes del mundo, como en Europa, es preservar el sistema democrático. Con esto quiero decir que la democracia no es simplemente votar; la democracia es respetar los principios que la conforman, y uno de estos es el respeto al control político que tiene que tener el Ejecutivo y el respeto a la independencia del Poder Judicial, la primacía de la ley. Creo que el principal enemigo de todo esto son los populismos, que han proliferado por doquier en todas partes, y que ahora pues también han llegado a Europa. Yo espero que en Chile se cree un buen gobierno que defienda los principios básicos de la democracia.

¿Cómo se puede tomar distancia del populismo?

Yo fui presidente durante 14 años de un partido de centro derecha. Y lo primero que defiende un partido de centroderecha es la democracia y los valores que la inspiran. Ahí es donde estaré yo siempre. Y por eso estoy en el Grupo Libertad y Democracia que patrocinó el Presidente Piñera. A mí me gustaría que hubiese, como pasó en España durante 50 años, una alternativa de centroderecha y otra de centroizquierda. Desgraciadamente la centroizquierda está desapareciendo en muchos lugares del mundo, particularmente en Europa, y en algunos lugares también está desapareciendo la centroderecha. A la vista de lo que hay, lógicamente habrá que optar. Pero yo siempre estaré con las democracias liberales de centroderecha.

Es la democracia liberal, precisamente, lo que está en cuestión hoy en día en el mundo occidental ¿Usted coincide con aquello?

Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial había dos tipos de países: las democracias liberales, lideradas de una u otra manera por Estados Unidos; y las dictaduras comunistas lideradas de una u otra manera por la Unión Soviética. Dentro de las democracias liberales había partidos de centroderecha y partidos de centroizquierda, que eran mayoritarios, y creo que la historia demuestra que eso funcionó mejor que cualquiera de las alternativas que se han ido planteando. Desgraciadamente ahora parece que florecieran los caudillos, tanto en el área de la izquierda como de la derecha, pero eso no quiere decir que no debamos combatirlos los que creemos en la democracia liberal. Con sus defectos, hasta el presente se ha demostrado que la democracia es el mejor sistema para ordenar la convivencia y además el más justo y el que más bienestar genera.

¿Ve usted una crisis en la centroderecha ante la proliferación de los populismos y de la derecha no tradicional o ultraderecha?

Efectivamente eso ha ocurrido. La clave está en cómo actúan (esos líderes) una vez que llegan al gobierno, si actúan respetando o no lo que es la democracia. Insisto, es que la democracia no es solo que te voten; la democracia es cumplir con las reglas y luego adaptar tu comportamiento a los principios que son propios de una democracia. Aquí en España hemos tenido un problema con los ataques del gobierno al Poder Judicial, tenemos un Parlamento que no recibe los presupuestos desde 2023, por ejemplo. Eso afecta la calidad de la democracia. Yo creo que hay que luchar contra eso. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Probablemente que muchas democracias no han sido capaces de resolver los problemas de la gente, cada vez mayores, que las sociedades se han polarizado y por eso han surgido caudillos por todas partes. Pero cuando llega la hora de gobernar no está claro que resuelvan los problemas. Yo quiero la democracia; el comunismo no ha resuelto nada en ningún lugar y menos las dictaduras de extrema izquierda.

¿Cómo se está dando el debate sobre las distintas derechas en España?

En España el Partido Popular ha sido el partido de centroderecha durante mucho tiempo y sigue siendo la primera fuerza política. Lo que está sucediendo ahora es que el PP mantiene la posición, el Partido Socialista baja mucho y el partido de extrema derecha Vox aumenta sus preferencias. El problema es que luego hay que gobernar. Ahora en España se celebran elecciones regionales en tres autonomías porque Vox no quiso aprobar los presupuestos ni pactarlos con el PP, por tanto la única alternativa que queda es convocar a la gente a las urnas para que decidan los que les parece mejor. Hay partidos que se sienten muy cómodos en la oposición, en la crítica continua y en la bronca, pero la principal obligación de un partido político es gobernar e intentar que las cosas mejoren para los ciudadanos de su país. Hay quienes han preferido irse al extremismo, pero el extremismo no ha resuelto nada en ningún momento de la historia, por muy atractivos que puedan ser en un determinado momento.

¿Cómo recuerda usted y qué valora de los dos gobiernos de Sebastián Piñera?

He tratado al Presidente Piñera cuando ambos coincidimos, yo como primer ministro de España y él como Presidente de Chile, y luego después. Con franqueza le digo tengo la mejor de las opiniones. A esta edad, yo me permito decir lo que realmente pienso. Piñera tenía una gran preparación y era una persona tremendamente activa. A mí eso me sorprendía. Era muy polifacético e hizo realmente de todo. Él era un genuino representante de lo que son las democracias liberales.

¿Esa derecha más tradicional de la que era parte Piñera, está en retirada en América Latina? Se lo pregunto porque en las últimas elecciones han ganado figuras de ultraderecha o de una derecha no tradicional.

Sí, eso es verdad, pero la clave es lo que hagan luego, que sean capaces de respetar los principios de la democracia liberal. A mí eso es lo que más me importa. En campaña se dicen cosas, se exagera, lo clásico de estos populistas es decir que van a arreglar todo en un cuarto de hora, decir que todo lo que había antes de ellos era muy malo, su poco respeto a la ley, bueno, la clave es que cuando lleguen al gobierno respeten la democracia y respeten lo que el Parlamento les deje hacer.

La captura de Maduro

¿Cómo ve la intervención de Estados Unidos en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año?

Yo estoy de acuerdo. Venezuela es una dictadura. Hace años era un gran país, pero hubo una crisis de los partidos tradicionales, pero luego se convirtió en una dictadura con acusaciones muy fuertes de narcotráfico. Yo estoy de acuerdo en lo que se ha hecho. Creo que alguien tiene que defender la democracia y espero que se den pasos en esa dirección. Lo que evidentemente no puedo compartir son las declaraciones que se hicieron dos días después en el sentido de que ‘bueno, ahora el petróleo nos lo vamos a quedar nosotros’. Yo esto lo he visto como una defensa de la democracia y no para que alguien se quede con el petróleo. Eso no me gustó.

¿De qué manera observa Europa estas intervenciones de Donald Trump? Está además, el tema de Groenlandia y Cuba sobre la mesa...

Lo que quiere la mayoría de los gobiernos europeos son democracias liberales porque es el mejor sistema para ordenar la convivencia y trabajar en beneficio de la gente. Por tanto las decisiones que se tomaron sobre Venezuela no tuvieron una crítica por parte de los gobiernos europeos. Sí la han tenido por algunas decisiones que se hicieron por Groenlandia y por Ucrania. Tenemos una asociación como la OTAN donde hay muchas democracias liberales para defendernos por si alguien es atacado. Sería una cosa grotesca que dos países de la OTAN, en este caso Estados Unidos y Dinamarca, se acabaran con un problema. Yo espero que estas cosas se resuelvan pronto. Espero también que Estados Unidos mantenga su apoyo a Ucrania porque no hacerlo sería una mancha para la historia de Estados Unidos de no defender la democracia y además dejarlo en manos de Rusia. Espero que las democracias liberales seamos capaces de unirnos para defender aquello en lo que creemos y no soy pesimista en eso.

¿Pero en Europa no está en cuestión la OTAN precisamente por el afán expansionista de Trump?

No. En Europa la mayoría quiere seguir manteniendo a la OTAN y a las democracias liberales. Bueno, Trump, ha dicho muchas cosas, (pero) ha dejado de hacer otras. Pero también hay que considerar que no podemos solo pensar en lo que pueda ocurrir en el próximo año o año y medio, porque Estados Unidos es un país y no solo una persona. La vida va a continuar después de Trump, y después de todos los gobernantes que hay en Europa y Latinoamérica.