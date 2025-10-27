SUSCRÍBETE
Mundo

Milei celebra el triunfo legislativo y promete “el Congreso más reformista de la historia” en Argentina

Tras el contundente desempeño de La Libertad Avanza en los comicios, el presidente aseguró que su gobierno “superó el punto bisagra” y que a partir de diciembre contará con la fuerza necesaria para avanzar en profundas reformas estructurales.

Por 
Roberto Martínez

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró la noche de este domingo el triunfo de su coalición, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas que definieron la nueva composición del Congreso.

Desde el Hotel Libertador, en Buenos Aires, el mandatario aseguró que el país “entró en una nueva etapa” y prometió que a partir del 10 de diciembre Argentina contará con “el Congreso más reformista de la historia”.

Le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo. Quedó demostrado que dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado. Populismo, nunca más”, declaró Milei en su discurso.

El mandatario trasandino anunció además que convocará a los gobernadores para impulsar las reformas incluidas en el Pacto de Mayo de 2024, un compromiso político firmado con sectores provinciales y empresariales para promover cambios estructurales en materia fiscal, laboral y de Estado.

“Queremos invitar a la mayoría de los gobernadores. Ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta. Tenemos una oportunidad histórica e irrepetible”, señaló, subrayando la importancia de alcanzar “acuerdos básicos” con el nuevo Congreso.

Una victoria con impacto nacional

Con el 97,7% de las mesas escrutadas, el oficialismo obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional, imponiéndose en las principales jurisdicciones del país, como Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Los comicios se realizaron bajo un nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), y definieron la renovación de 127 diputados nacionales y 24 senadores en ocho distritos.

Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por una participación históricamente baja, ya que solo el 67,85% del padrón electoral acudió a votar, el registro más bajo desde el regreso de la democracia en 1983.

A pesar del ausentismo, los resultados refuerzan la posición del gobierno en el Congreso. Milei aseguró que con esta elección LLA pasará a tener 110 diputados y 20 senadores, lo que le permitirá avanzar con parte de su agenda reformista, aunque seguirá necesitando acuerdos con otros bloques para aprobar leyes estructurales.

Este resultado es la confirmación del mandato que nos dieron en 2023. En los primeros dos años nos ocupamos de que el país no cayera por el precipicio. Ahora debemos afianzar el camino reformista en los próximos dos años”, sostuvo el mandatario.

Durante su discurso, Milei agradeció a su equipo de gobierno y a dirigentes clave de su coalición, entre ellos el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, a quienes definió como pilares de la gestión.

El Jefe de Estado también destacó el trabajo del excanciller Gerardo Werthein, quien renunció días antes de los comicios, y celebró el nombramiento de Pablo Quirno como su reemplazo.

Gracias al excanciller porque logró algo inédito en la historia argentina, el acuerdo con los Estados Unidos. Hoy ese logro estará representado por un coloso que es Pablo Quirno”, señaló.

Milei cerró su intervención remarcando que “Argentina era un campo minado y gracias a este grupo de personas talentosas hemos podido salir. Tenemos que seguir adelante, porque recién empieza el verdadero cambio”.

